Рост курса валют и подорожание нефти создают предпосылки для коррекции цен на топливо в Украине. Впрочем, резкого скачка пока не ожидается.

Об этом Фактам ICTV рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Что будет с ценами на топливо в Украине

Эксперт отметил, что цены на АЗС напрямую зависят от ситуации на валютном рынке, ведь все топливо в Украине является импортным. Соответственно, чем дороже доллар и евро, тем выше становится себестоимость топлива в гривне.

— Фактически каждая копейка роста курса доллара — это копейка в цене на топливо. Если мы видим, что валюта с начала года подорожала более чем на гривну, это означает, что себестоимость литра топлива тоже выросла, — пояснил Куюн, добавив, что розничным сетям пока удается удержать цены.

Сергей Куюн отметил, что повышение акцизов с 1 января 2026 года существенно не отразилось на стоимости топлива, только газ подорожал в среднем примерно на 30 копеек.

Сейчас к этой ситуации добавляется валютный фактор, а также рост мировых цен на нефть. Если в течение месяца баррель нефти стоил около $60, то на днях стоимость поднялась до $64.

— Это свидетельствует о том, что цены на топливо на АЗС в Украине могут скорректировать. Речь идет не о резком повышении, а о коррекции в пределах 50 копеек — 1 гривны за литр, — сказал Куюн.

Эксперт прогнозирует, что повышение цен на АЗС может произойти в течение ближайших 10 дней и коснется прежде всего бензина и дизельного топлива.

Куюн добавил, что следующие поставки топлива уже будут дороже. Рост курса валют добавляет около гривны к себестоимости, и еще примерно 50 копеек — 1 гривну формирует повышение закупочных цен.

— То есть у нас плюс 2 гривны к себестоимости топлива. В таких условиях розничным сетям будет сложно удерживать текущие цены, еще и после повышения акцизов. Для дизтоплива это будет означать повышение почти в 5 гривен. Это не может пройти без корректировки цен, — добавил эксперт.