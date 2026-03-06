Силы обороны Украины поразили два корабля Черноморского флота России. Среди них – российские фрегаты Адмирал Эссен и Адмирал Макаров.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Поражение российских кораблей Адмирал Эссен и Адмирал Макаров

Как утверждают в Генштабе, подтверждено повреждение двух кораблей Адмирал Эссен и Адмирал Макаров по результатам дополнительного анализа поражений, нанесенных 2 марта по военно-морской базе Новороссийск в Краснодарском крае России.

Сейчас смотрят

– Степень повреждений уточняется. Продолжается анализ данных о возможных повреждениях других суден российских оккупантов, – говорится в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ добавили, что системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса России будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

В ночь на 2 марта беспилотники Службы безопасности Украины совместно с другими составляющими Сил обороны нанесли удары по военным и нефтяным объектам в порту Новороссийск, в результате чего были поражены корабли, системы противовоздушной обороны и критическая нефтяная инфраструктура России.

После этого источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины заявили, что в Новороссийске поражена средняя надстройка российского фрегата Адмирал Эссен во время атаки беспилотников.

По информации источников, корабль получил критические повреждения, которые существенно ограничивают возможность применения им крылатых ракет Калибр, которыми Россия неоднократно обстреливала Украину.

Факты ICTV собрали известные технические характеристики военного фрегата Адмирал Эссен, входящего в состав Черноморского флота России.

Кроме того, 4 марта источники в СБУ сообщили об поражении российского морского тральщика Валентин Пикуль, двух противолодочных кораблей РФ Ейск и Касимов во время атаки на порт Новороссийск 2.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.