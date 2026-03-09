На Восточном направлении погиб командир 39 бригады тактической авиации, Герой Украины Александр Довгач.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ 9 марта.

Гибель Александра Довгача 9 марта: что известно

– К сожалению, мы понесли еще одну болезненную утрату для нашей авиационной семьи и всей страны. Сегодня днем, 9 марта 2026 года, на Восточном направлении, в условиях значительного превосходства воздушного противника и мощного противодействия вражеских систем противовоздушной обороны, погиб полковник Александр Довгач – командир 39 бригады тактической авиации, Герой Украины, – говорится в сообщении.

Как утверждают в Воздушных силах ВСУ, он в очередной раз выполнил боевую задачу, однако ценой собственной жизни.

Отмечается, что Александр Довгач был не просто командиром, а настоящим лидером и боевым летчиком.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину бригада под его командованием наносила врагу точные и болезненные удары.

Александр Довгач совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику и средства связи российских войск.

В то же время он неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал российские дроны и ракеты. Он сражался за Киевскую, Харьковскую и Херсонскую области, а также остров Змеиный.

В Воздушных силах ВСУ добавили, что обстоятельства гибели Александра Довгача устанавливаются, а также выразили глубокие соболезнования родным и близким.

Фото: Воздушные силы ВСУ

