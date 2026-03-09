На Східному напрямку загинув командир 39 бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ 9 березня.

Загибель Олександра Довгача 9 березня: що відомо

– На жаль, маємо ще одну болісну втрату для нашої авіаційної родини та всієї країни. Сьогодні вдень, 9 березня 2026 року, на Східному напрямку, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач – командир 39 бригади тактичної авіації, Герой України, – йдеться у повідомленні.

Як стверджують у Повітряних силах ЗСУ, він вкотре виконав бойове завдання, проте ціною власного життя.

Зазначається, що Олександр Довгач був не просто командиром, а справжнім лідером і бойовим льотчиком.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болісних ударів.

Олександр Довгач здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку та засоби зв’язку російських військ.

Водночас він неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував російські дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину та Херсонщину, а також острів Зміїний.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що обставини загибелі Олександра Довгача встановлюються, а також висловили глибокі співчуття рідним і близьким.

