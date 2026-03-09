Сейчас приоритет партнеров и все внимание сосредоточено на ситуации вокруг Ирана. Из-за этого откладывается встреча, которая по предложению американской стороны планировалась на эту неделю с участием команд Украины, США и России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с украинской переговорной командой.

Зеленский о встрече команд Украины, РФ и США

По мнению президента, важно, что украинская команда фактически круглосуточно общается с американской стороной.

– Все внимание партнеров – ситуации вокруг Ирана. Из-за этого встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается, – сказал он.

Однако Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны, утверждает Зеленский.

По его словам, украинская команда доложила информацию о планах российской стороны, о которых известно прежде всего благодаря деятельности разведки.

Президент поручил команде еще раз прокоммуницировать переговорщикам с американской стороны, чтобы подтвердить украинскую готовность к стратегической совместной работе ради безопасности, в частности, в защите от ударных дронов.

Во-вторых, отметил Зеленский, чтобы еще раз подтвердить нашу готовность содержательно работать для окончания войны России против Украины.

Как утверждает Зеленский, украинская сторона видит, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии.

По его мнению, Россия хочет превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически во второй фронт полномасштабной войны против Украины и шире – всего Запада.

Президент Украины подчеркнул, что этого точно нельзя допускать.

– Злу нельзя давать возможности для координации, но защита жизни должна быть четко скоординированной. Именно ради этого мы и работаем. Спасибо всем, кто помогает, – резюмировал Владимир Зеленский.

