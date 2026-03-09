Наразі пріоритет партнерів і вся увага зосереджується на ситуації навколо Ірану. Через це відкладається зустріч, яка за пропозицією американської сторони планувалася на цей тиждень за участі команд України, США та Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з українською переговорною командою.

Зеленський про зустріч команд України, РФ і США

На думку президента, важливо, що українська команда фактично цілодобово комунікує з американською стороною.

– Вся увага партнерів – ситуації навколо Ірану. Через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони, відкладається, – сказав він.

Однак Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти та буде реалістичним з точки зору закінчення війни, стверджує Зеленський.

За його словами, українська команда доповіла інформацію щодо планів російської сторони, наскільки про це відомо передусім завдяки діяльності розвідки.

Президент доручив команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб підтвердити українську готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, зокрема, в захисті від ударних дронів.

По-друге, зазначив Зеленський, щоб ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України.

Як стверджує Зеленський, українська сторона бачить, що росіяни зараз намагаються маніпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії.

На його думку, Росія хоче перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт повномасштабної війни проти України та ширше – усього Заходу.

Президент України наголосив, що цього точно не можна допускати.

– Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим. Саме заради цього працюємо. Дякую всім, хто допомагає, – резюмував Володимир Зеленський.

