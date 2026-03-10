Силы обороны Украины проводят успешные контрнаступления в направлении Александровки и Гуляйполя, а также на западе Запорожской области. Эти контрнаступления могут сорвать планы россиян по наступательной кампании весной-летом 2026 года.

Об этом сообщают аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW).

Контрнаступления ВСУ в Запорожской области

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 9 марта сообщил, что российская днепровская группировка войск, в состав которой входит 58 общевойсковая армия и которая действует в западной части Запорожья и Херсонщины, практически остановила продвижение вблизи Орехова, к западу от Орехова и к югу от города Запорожье.

Контратаки ВСУ к югу от Запорожья вынудили российские группировки отступить из северной и центральной части Приморского. ВСУ также вытеснили оккупантов из Новояковлевки и северной части Лукьяновского. Силы обороны потеснили россиян и к югу от Павловки.

Машовец сообщил, что армия РФ пытается продвинуться вблизи самого Орехова, атакуя вблизи Белогорья и Малой Токмачки, Работино и Даниловки, а также в направлении Малых Щербаков и в сторону Новопавловки.

Аналитики ISW сообщали, что в феврале 2026 года ВСУ начали отдельные наступления в западной части Запорожской области.

Российское командование, вероятно, надеялось, что российское наступление в направлении Гуляйполя позволит их войскам продвигаться к Орехову с востока и запада, а впоследствии — к самому городу Запорожье.

В начале декабря 2025 года ISW оценил, что тактический прорыв россиян к северу и северо-востоку от Гуляйполя может позволить врагу добиться успехов как в направлении Гуляйполя, так и в направлении Орехова.

Ранее сообщалось, что в феврале Россия захватила украинской территории вдвое меньше, чем в январе, что стало самым маленьким приростом с июля 2024 года.

Источник : ISW

