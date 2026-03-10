Сили оборони України проводять успішні контрнаступи у напрямку Олександрівки та Гуляйполя, а також на заході Запорізької області. Ці контрнаступи можуть зірвати плани росіян щодо наступальної кампанії навесні-влітку 2026 року.

Про це повідомляють аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW).

Контрнаступи ЗСУ на Запоріжжі

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 9 березня повідомив, що російське Дніпровське угруповання військ, до складу якого входить 58-а загальновійськова армія, і діє в західній частині Запоріжжя та Херсонщини, практично зупинило просування поблизу Оріхова, на захід від Оріхова та на південь від міста Запоріжжя.

Машовець повідомив, що контратаки ЗСУ на південь від Запоріжжя змусили російські угруповання відступити з північної та центральної частини Приморського. ЗСУ також витіснили окупантів із Новояковлівки та північної частини Лук’янівського. Сили оборони потіснили росіян і на південь від Павлівки.

Машовець повідомив, що армія РФ намагається просунутися поблизу самого Оріхова, атакуючи поблизу Білогір’я та Малої Токмачки, поблизу Роботиного та Данилівки, а також у напрямку Малих Щербаків та у бік Новопавлівки.

Аналітики ISW повідомляли, що у лютому 2026 року ЗСУ розпочали окремі наступи в західній частині Запорізької області.

Російське командування, ймовірно, сподівалося, що російський наступ у напрямку Гуляйполя дозволить їхнім військам просуватися до Оріхова зі сходу та заходу, а згодом — до самого міста Запоріжжя.

На початку грудня 2025 року ISW оцінило, що тактичний прорив росіян на північ і північний схід від Гуляйполя може дозволити ворогу мати успіхи як у напрямку Гуляйполя, так і в напрямку Оріхова.

Раніше повідомлялося, що у лютому Росія захопила української території вдвічі менше, ніж у січні, що стало найменшим приростом із липня 2024 року.

Джерело : ISW

