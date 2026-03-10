Для контрнаступления Сил обороны Украины на юге в 2023 году привлекали значительные силы сразу на нескольких направлениях фронта. Атаку в сторону Мелитополя планировали еще в 2022 году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко.

Контрнаступление на юге в 2023 году

Тогда Генеральный штаб разработал операцию, которая предусматривала наступления на Мелитопольском направлении.

Сейчас смотрят

Задача ОСУВ Хортица, которой руководило командование Сухопутных войск, где Александр Комаренко был начальником оперативного управления штаба, заключалась в проведении наступлений на Бахмутском направлении.

Это было необходимо для того, чтобы сбить противника с толку относительно направления украинского наступления.

— Хотя о наступлении на юге знали все, о нем говорили едва ли не везде. Во-вторых, нашей задачей было скучить силы противника и не дать ему перегруппироваться. А после этого уже должен был быть главный удар, — рассказал Александр Комаренко.

Также задача ОСУВ Хортица заключалась в том, чтобы как можно дольше удерживать Бахмут, а затем проводить наступления южнее города.

— Если на Донецком направлении наши войска должны были просто проводить какие-то активные действия, чтобы сковать врага, то для Хортицы было определено именно проведение наступательных действий для улучшения тактического положения, — подчеркнул генерал-майор.

Общему наступлению предшествовала длительная подготовка. Были созданы группировки войск — как для действий на основном направлении, так и для других направлений.

Группировка, созданная для наступления на юге, — это 10 бригад ВСУ и три бригады Национальной гвардии на Мелитопольском направлении, пять бригад — на другом направлении в районе Великой Новоселки, где наступал генерал Содоль. Еще одна бригада была в резерве.

В начале наступления все эти войска сосредоточили в исходных районах, за исключением одной механизированной бригады, которая должна была действовать в составе 9-го армейского корпуса. Таким состав группировок и остался.

Хортица действовала тем составом, который был — дополнительно бригады из других группировок не передавались.

— Сначала действовали мы. Нам дополнительно выделяли боеприпасы, чтобы показать врагу, что мы к чему-то готовимся, а также чтобы нарастить огневое воздействие. Далее мы переходили к наступательным действиям южнее Бахмута. Затем вступал Содоль.

В сентябре 2022 года городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что деоккупация города – это ключ к освобождению всего Юга Украины от оккупантов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.