Контрнаступление на Мелитополь планировали еще в 2022 году: в Генштабе раскрыли детали
- Контрнаступление ВСУ на юге в 2023 году готовилось заранее.
- План операции разработали еще в 2022 году, но тогда приоритетом стало освобождение Херсона.
- На Мелитопольском направлении для наступления сформировали группировку из 10 бригад ВСУ и 3 бригад Нацгвардии.
Для контрнаступления Сил обороны Украины на юге в 2023 году привлекали значительные силы сразу на нескольких направлениях фронта. Атаку в сторону Мелитополя планировали еще в 2022 году.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко.
Контрнаступление на юге в 2023 году
Тогда Генеральный штаб разработал операцию, которая предусматривала наступления на Мелитопольском направлении.
Задача ОСУВ Хортица, которой руководило командование Сухопутных войск, где Александр Комаренко был начальником оперативного управления штаба, заключалась в проведении наступлений на Бахмутском направлении.
Это было необходимо для того, чтобы сбить противника с толку относительно направления украинского наступления.
— Хотя о наступлении на юге знали все, о нем говорили едва ли не везде. Во-вторых, нашей задачей было скучить силы противника и не дать ему перегруппироваться. А после этого уже должен был быть главный удар, — рассказал Александр Комаренко.
Также задача ОСУВ Хортица заключалась в том, чтобы как можно дольше удерживать Бахмут, а затем проводить наступления южнее города.
— Если на Донецком направлении наши войска должны были просто проводить какие-то активные действия, чтобы сковать врага, то для Хортицы было определено именно проведение наступательных действий для улучшения тактического положения, — подчеркнул генерал-майор.
Общему наступлению предшествовала длительная подготовка. Были созданы группировки войск — как для действий на основном направлении, так и для других направлений.
Группировка, созданная для наступления на юге, — это 10 бригад ВСУ и три бригады Национальной гвардии на Мелитопольском направлении, пять бригад — на другом направлении в районе Великой Новоселки, где наступал генерал Содоль. Еще одна бригада была в резерве.
В начале наступления все эти войска сосредоточили в исходных районах, за исключением одной механизированной бригады, которая должна была действовать в составе 9-го армейского корпуса. Таким состав группировок и остался.
Хортица действовала тем составом, который был — дополнительно бригады из других группировок не передавались.
— Сначала действовали мы. Нам дополнительно выделяли боеприпасы, чтобы показать врагу, что мы к чему-то готовимся, а также чтобы нарастить огневое воздействие. Далее мы переходили к наступательным действиям южнее Бахмута. Затем вступал Содоль.
В сентябре 2022 года городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что деоккупация города – это ключ к освобождению всего Юга Украины от оккупантов.