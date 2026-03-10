Контрнаступ на Мелітополь планували ще у 2022 році: у Генштабі розкрили деталі
- Контрнаступ ЗСУ на півдні у 2023 році готувався заздалегідь.
- План операції розробили ще у 2022 році, але тоді пріоритетом стало звільнення Херсона.
- На Мелітопольському напрямку для наступу сформували угруповання з 10 бригад ЗСУ та 3 бригад Нацгвардії.
Для контрнаступу Сил оборони України на півдні у 2023 році залучали значні сили одразу на кількох напрямках фронту. Атаку у бік Мелітополя планували ще у 2022 році.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко.
Контрнаступ на Півдні у 2023 році
Тоді Генеральний штаб розробив операцію, яка передбачала наступи на Мелітопольському напрямку.
Завдання ОСУВ Хортиця, яким керувало командування Сухопутних військ, де Олександр Комаренко був начальником оперативного управління штабу, полягало у проведенні наступів на Бахмутському напрямку.
Це необхідно було для того, щоб збити противника з пантелику щодо напрямку українського наступу.
— Хоча про наступ на Півдні знали всі, про нього говорили чи не всюди. По-друге, нашим завданням було скувати сили противника і не дати йому перегрупуватися. А після цього вже мав бути головний удар, — розповів Олександр Комаренко.
Також завдання ОСУВ Хортиця полягало в тому, щоб якомога довше утримувати Бахмут, а потім проводити наступи південніше міста.
— Якщо на Донецькому напрямку наші війська мали просто проводити якісь активні дії, щоби сковувати ворога, то для Хортиці було визначено саме проведення наступальних дій для покращення тактичного положення, — наголосив генерал-майор.
Загальному наступу передувала тривала підготовка. Були створені угруповання військ — як для дій на основному напрямку, так і для інших напрямків.
Угруповання, яке створили для наступу на півдні, — це 10 бригад ЗСУ та три бригади Національної гвардії на Мелітопольському напрямку, п’ять бригад — на іншому напрямку в районі Великої Новосілки, де наступав генерал Содоль. Ще одна бригада була в резерві.
На початку наступу всі ці війська зосередили у вихідних районах, за винятком однієї механізованої бригади, яка мала діяти в складі 9-го армійського корпусу. Таким склад угруповань і залишився.
Хортиця діяла тим складом, який був — додатково бригади з інших угруповань не передавалися.
— Спочатку діяли ми. Нам додатково виділяли боєприпаси, щоб показати ворогу, що ми до чогось готуємося, а також щоб наростити вогневий вплив. Далі ми переходили до наступальних дій південніше Бахмута. Потім вступав Содоль. І вже тільки потім починалися дії на основному напрямку — на Токмак — Мелітополь, — пояснив Олександр Комаренко.
За словами військового, наступ на Мелітопольському напрямку мали провести ще в 2022 році. Тоді провели планування, визначили війська, але треба було відвоювати Херсон, тому наступ скасували.
Для проведення наступальної операції на півдні боєприпасів накопичили достатньо і з певним запасом, наголосив Олександр Комаренко.
У вересні 2022 року міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що деокупація міста – це ключ до звільнення всього Півдня України від окупантів.