МВС формує у Нацгвардії нові полки безпілотних систем і штурмові підрозділи — Клименко
- МВС формує нові бойові підрозділи у Нацгвардії.
- У складі корпусів створять полки безпілотних систем.
- Також сформують штурмові полки та підрозділ прикриття повітряного простору.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про формування нових полків у складі корпусів Національної гвардії України.
Про це Ігор Клименко написав у Telegram.
Нові підрозділи Нацгвардії: що відомо
За словами міністра, значна частина підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України безпосередньо виконує бойові завдання на фронті.
Тому у відомстві постійно аналізують їхнє застосування, зміну характеру бойових дій та досвід війни, щоб підвищувати ефективність підрозділів.
Клименко повідомив, що підписав наказ про формування нових підрозділів у складі корпусів Національної гвардії.
Йдеться про створення полків безпілотних систем, штурмових полків та окремого полку прикриття повітряного простору.
За словами міністра, головна мета цих змін — посилити спроможності підрозділів на полі бою, масштабувати застосування сучасних технологій та підвищити ефективність протидії повітряним загрозам.
Клименко зазначив, що рішення ухвалене на основі аналізу бойового досвіду.
Зокрема, корпусна реформа у структурі Сил оборони, проведена торік, уже демонструє ефективність під час бойових операцій.
За словами міністра, Україна й надалі масштабуватиме бойовий досвід та технологічні рішення, щоб зберігати життя українських військових і підвищувати результативність виконання бойових завдань.