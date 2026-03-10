Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про формування нових полків у складі корпусів Національної гвардії України.

Про це Ігор Клименко написав у Telegram.

Нові підрозділи Нацгвардії: що відомо

За словами міністра, значна частина підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України безпосередньо виконує бойові завдання на фронті.

Тому у відомстві постійно аналізують їхнє застосування, зміну характеру бойових дій та досвід війни, щоб підвищувати ефективність підрозділів.

Клименко повідомив, що підписав наказ про формування нових підрозділів у складі корпусів Національної гвардії.

Йдеться про створення полків безпілотних систем, штурмових полків та окремого полку прикриття повітряного простору.

За словами міністра, головна мета цих змін — посилити спроможності підрозділів на полі бою, масштабувати застосування сучасних технологій та підвищити ефективність протидії повітряним загрозам.

Клименко зазначив, що рішення ухвалене на основі аналізу бойового досвіду.

Зокрема, корпусна реформа у структурі Сил оборони, проведена торік, уже демонструє ефективність під час бойових операцій.

За словами міністра, Україна й надалі масштабуватиме бойовий досвід та технологічні рішення, щоб зберігати життя українських військових і підвищувати результативність виконання бойових завдань.

