Только то, что реально поражает: Минобороны меняет правила закупки дронов для фронта
- Министерство обороны внедряет автоматическую модель закупок беспилотников, где потребность будет формироваться исключительно на основе реальной эффективности техники на фронте.
- Государство направит 80% бюджета на дроны, доказавшие свою результативность в цифровых системах, оставляя часть денег на тестирование инновационных разработок.
В Министерстве обороны Украины меняют подход к закупкам беспилотников. Потребность в дронах будет формироваться автоматически на основе данных с фронта.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Новый подход к закупкам дронов
По словам министра, он подписал приказ о новом подходе к оборонным закупкам беспилотников. Теперь потребность в дронах будет формироваться на основе качественных данных с поля боя.
По его мнению, это будет происходить без человеческого фактора, субъективного влияния и коррупционных рисков.
– Переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели позволит устранить неэффективные решения, которые военные вынуждены дорабатывать собственными руками в окопах. Государство будет закупать только то, что реально летает, поражает цели и доказало свою эффективность на фронте, – заявил Федоров.
Как рассказал министр, Генеральный штаб ВСУ по запросу подразделений будет формировать перечень только с техническими характеристиками средств — без названия беспилотников или конкретного производителя.
Рейтинг дронов будет определять, какие именно изделия в соответствии с боевыми задачами будут закупать для подразделений на фронте на основе боевых данных из цифровых систем: естьБаллов, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control.
Как объяснил Федоров, если беспилотник не будет летать или не будет поражать цели, тогда система просто не будет генерировать потребность в нем, ведь важным показателем является реальный боевой результат.
В то же время в Министерстве обороны вводят новый подход к распределению бюджета.
В частности, 80% денег направят только на решения, которые доказали свою эффективность, а 20% – оставят на инновации и закупку новых разработок для тестирования в боевых условиях, резюмировал Михаил Федоров.