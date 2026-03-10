В Министерстве обороны Украины меняют подход к закупкам беспилотников. Потребность в дронах будет формироваться автоматически на основе данных с фронта.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Новый подход к закупкам дронов

По словам министра, он подписал приказ о новом подходе к оборонным закупкам беспилотников. Теперь потребность в дронах будет формироваться на основе качественных данных с поля боя.

По его мнению, это будет происходить без человеческого фактора, субъективного влияния и коррупционных рисков.

– Переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели позволит устранить неэффективные решения, которые военные вынуждены дорабатывать собственными руками в окопах. Государство будет закупать только то, что реально летает, поражает цели и доказало свою эффективность на фронте, – заявил Федоров.

Как рассказал министр, Генеральный штаб ВСУ по запросу подразделений будет формировать перечень только с техническими характеристиками средств — без названия беспилотников или конкретного производителя.

Рейтинг дронов будет определять, какие именно изделия в соответствии с боевыми задачами будут закупать для подразделений на фронте на основе боевых данных из цифровых систем: естьБаллов, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control.

Как объяснил Федоров, если беспилотник не будет летать или не будет поражать цели, тогда система просто не будет генерировать потребность в нем, ведь важным показателем является реальный боевой результат.

В то же время в Министерстве обороны вводят новый подход к распределению бюджета.

В частности, 80% денег направят только на решения, которые доказали свою эффективность, а 20% – оставят на инновации и закупку новых разработок для тестирования в боевых условиях, резюмировал Михаил Федоров.

