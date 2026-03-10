В условиях военного положения, когда страна объединена общим противостоянием агрессору, возникает необходимость в особом регулировании многих сфер жизни, в том числе и таких, как предоставление отпусков военнослужащим.

С одной стороны, военнослужащие имеют право на отдых, с другой — обеспечение обороноспособности страны требует их постоянной готовности. Именно поэтому порядок предоставления отпусков во время военного положения имеет свои особенности.

Факты ICTV узнавали, о порядке предоставления военнослужащим отпуска в мирное и военное время.

Отпуска для военнослужащих в мирное время: продолжительность

Всем военнослужащим, кроме тех, которые проходят базовую военную службу, предоставляются ежегодные основные отпуска. Они отличаются тем, что во время такого отпуска сохраняется денежное и материальное обеспечение, кроме того, предоставляется денежная помощь на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения.

Порядок предоставления военнослужащим отпусков регламентируется статьей 10 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. В законе указано, что срок отпуска зависит от выслуги лет.

Продолжительность и виды отпусков для военнослужащих в мирное время:

Если выслуга лет военнослужащего в календарном исчислении составляет до 10 лет, то он имеет право на 30 календарных дней.

Если же выслуга лет от 10 до 15 лет, то 35 календарных дней.

От 15 до 20 лет — 40 календарных дней.

Свыше 20 календарных лет — 45 календарных дней.

Ежегодный основной отпуск предоставляется в течение календарного года.

Те военнослужащие, которые только начали военную службу, также имеют право на отпуск, но его расчет происходит следующим образом: 1/12 часть продолжительности отпуска, на который они имеют право соответственно за каждый полный месяц службы до конца календарного года.

При этом лицам, имеющим право на отпуск продолжительностью 10 календарных дней и более, оплачивается также стоимость проезда к месту проведения отпуска и обратно, но только на территории Украины в порядке, установленном Кабинетом министров. Также в законе указано, что отпуск, который длится менее 10 календарных дней, по желанию военнослужащего может быть предоставлен ему одновременно с ежегодным основным отпуском, но уже в следующем году.

По желанию военнослужащего основной отпуск может делиться на две части, при условии, если непрерывная его часть составляет не менее 15 календарных дней.

Военнослужащим, служба которых связана с выполнением задач с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой, а также которые осуществляются в особых природных, географических, геологических и климатических условиях из условий повышенного риска для жизни и здоровья, предоставляется ежегодный дополнительный отпуск с сохранением денежного и материального обеспечения.

Его продолжительность определяется в зависимости от времени прохождения службы в этих особых условиях, но его продолжительность не может составлять больше 15 календарных дней.

Если же военнослужащий заболел во время ежегодного или дополнительного отпуска, то он имеет право продлить его после выздоровления, в соответствии с количеством неиспользованных дней этого отпуска.

Согласно закону, военнослужащие, которые находятся за пределами территории Украины и выполняют там задания, то есть в командировке, имеют право объединять отпуска за два года. Но в таком случае продолжительность отпуска не может быть больше 90 дней.

Какие отпуска военным доступны во время военного положения

Однако во время действия военного положения порядок предоставления отпусков существенно изменился. Во время действия военного положения лицо может получить ежегодный отпуск для военнослужащих до 30 дней.

До 2024 года действовала норма, согласно которой часть основного отпуска должна была быть не более 15 календарных дней, но сейчас военнослужащие могут брать отпуск продолжительностью более 15 дней.

Отпуск предоставляется только при условии одновременного отсутствия не более 30% общего количества военнослужащих в подразделении.

То есть, если подразделение не укомплектовано и служат менее 70% от общего количества, то в таком случае рапорт на отпуск могут не согласовать. Также могут отказать, если одновременно в отпуск хотят уйти значительное количество военнослужащих. Поэтому рекомендуется составлять график отпусков для того, чтобы военнослужащие договорились между собой.

Соответственно, командир может отказать в предоставлении отпуска, но должен озвучивать причины для такого отказа.

Когда военнослужащий имеет право на отпуск по семейным обстоятельствам

Военнослужащие имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам, но его продолжительность не может быть больше 10 дней. При этом сохраняется выплата денежного обеспечения.

В рапорте военнослужащий должен указать детали и какие именно семейные обстоятельства побудили его уйти в отпуск, а также, если это нужно, предоставить документы, подтверждающие серьезность причины. То есть, если это похороны близкого родственника, то придется предоставить свидетельство о смерти.

Отпуск для военнослужащих: как получить дополнительные дни за уничтоженную технику

Военнослужащим предоставляется отпуск за уничтоженную технику, он длится не более 15 календарных дней в год. Кабмин утвердил порядок предоставления отпуска за уничтоженную технику.

Количество дней дополнительного отпуска за уничтоженную технику:

За уничтожение военного корабля или самолета предоставляется пять дней отпуска.

Если военнослужащий уничтожил зенитно-ракетный комплекс, радиолокационную систему ПВО, военный вертолет или комплекс дальнего визуального наблюдения, он может получить четыре дополнительных дня отпуска.

За уничтожение САУ, РСЗО, танка, БМП, БТР, БМД или артиллерийской системы, беспилотника большой дальности и крылатой ракеты военнослужащий может получить три дня отпуска.

При уничтожении бронеавтомобиля, грузовика, средств контрбатарейной работы, радиоэлектронной борьбы или радиоэлектронной разведки, а также уничтожении беспилотника средней дальности военный получает два дня отпуска.

Если же военный уничтожил беспилотный летательный аппарат малой дальности, в таком случае ему предоставляется один день отпуска.

