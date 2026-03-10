В умовах воєнного стану, коли країна об’єднана спільним протистоянням агресору, постає необхідність в особливому регулюванні багатьох сфер життя, зокрема й таких, як надання відпусток військовослужбовцям.

З одного боку, військовослужбовці мають право на відпочинок, з іншого – забезпечення обороноздатності країни вимагає їхньої постійної готовності. Саме тому порядок надання відпусток під час воєнного стану має свої особливості.

Факти ICTV дізнавалися, про порядок надання військовослужбовцям відпустки у мирний і воєнний час.

Зараз дивляться

Відпустки для військовослужбовців у мирний час: тривалість

Усім військовослужбовцям, окрім тих, які проходять базову військову службу, надаються щорічні основні відпустки. Вони відрізняються тим, що під час такої відпустки зберігається грошове та матеріальне забезпечення, крім того, надається грошова допомога на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

Порядок надання військовослужбовцям відпусток регламентується статтею 10 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. У законі зазначено, що термін відпустки залежить від вислуги років.

Тривалість та види відпусток для військовослужбовців у мирний час:

Якщо вислуга років військовослужбовця у календарному обчисленні становить до 10 років, то він має право на 30 календарних днів.

Якщо ж вислуга років від 10 до 15 років, то 35 календарних днів.

Від 15 до 20 років – 40 календарних днів.

Понад 20 календарних років – 45 календарних днів.

Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року.

Ті військовослужбовці, які лише почали військову службу, також мають право на відпустку, але її розрахунок відбувається так: 1/12 частина тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно за кожен повний місяць служби до кінця календарного року.

Водночас особам, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується також вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад, але лише на території України у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Також у законі зазначено, що відпустка, яка триває менше від 10 календарних днів, на бажання військовослужбовця може бути надана йому одночасно зі щорічною основною відпусткою, але вже наступного року.

На бажання військовослужбовця основна відпустка може ділитися на дві частини, за умови, якщо безперервна її частина становить не менш ніж 15 календарних днів.

Військовослужбовцям, служба яких пов’язана з виконанням завдань із підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, а також яка здійснюється в особливих природних, географічних, геологічних та кліматичних умовах з умов підвищеного ризику для життя і здоров’я, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення.

Її тривалість визначається залежно від часу проходження служби в цих особливих умовах, але не може бути більшою від 15 календарних днів.

Якщо ж військовослужбовець захворів під час щорічної або додаткової відпустки, то він має право продовжити її після одужання, відповідно до кількості невикористаних днів цієї відпустки.

Згідно із законом, військовослужбовці, які перебувають поза межами території України і виконують там завдання, тобто у відрядженні, мають право об’єднувати відпустки за два роки. Але в такому разі тривалість відпустки не може бути більшою 90 днів.

Які відпустки військовим доступні під час воєнного стану

Проте під час дії воєнного стану порядок надання відпусток суттєво змінився. Упродовж дії воєнного стану особа може отримати щорічну відпустку для військовослужбовців до 30 днів.

До 2024 року діяла норма, відповідно до якої частина основної відпустки мала становити не більше від 15 календарних днів, але зараз військовослужбовці можуть брати відпустку тривалістю понад 15 днів.

Відпустка надається лише за умови одночасної відсутності не більш ніж 30% від загальної кількості військовослужбовців у підрозділі.

Тобто, якщо підрозділ не укомплектований і служать менше за 70% від загальної кількості, у такому разі рапорт на відпустку можуть не погодити. Також можуть відмовити, якщо одночасно у відпустку хочуть піти значна кількість військовослужбовців. Тому рекомендовано складати графік відпусток для того, щоб військовослужбовці домовилися між собою.

Відповідно, командир може відмовити у наданні відпустки, але повинен озвучувати причини для такої відмови.

Коли військовослужбовець має право на відпустку за сімейними обставинами

Військовослужбовці мають право на відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин, але її тривалість не може бути більшою за 10 днів. Водночас зберігається виплата грошового забезпечення.

У рапорті військовослужбовець має вказати деталі та які саме сімейні обставини спонукали його піти у відпустку, а також, якщо це потрібно, надати документи, що підтверджують серйозність причини. Тобто, якщо це поховання близького родича, то доведеться надати свідоцтво про смерть.

Відпустка для військовослужбовців: як отримати додаткові дні за знищену техніку

Військовослужбовцям надається відпустка за знищену техніку, вона триває не більше від 15 календарних днів на рік. Кабмін затвердив порядок надання відпустки за знищену техніку.

Кількість днів додаткової відпустки за знищену техніку:

За знищення військового корабля або літака надається п’ять днів відпустки.

Якщо військовослужбовець знищив зенітно-ракетний комплекс, радіолокаційну систему ППО, військовий вертоліт або комплекс далекого візуального спостереження, він може отримати чотири додаткових дні відпустки.

За знищення САУ, РСЗВ, танка, БМП, БТР, БМД або артилерійської системи, безпілотника великої дальності та крилатої ракети військовослужбовець може отримати три дні відпустки.

Після знищення бронеавтомобіля, вантажівки, засобів контрбатарейної роботи, радіоелектронної боротьби або радіоелектронної розвідки, а також знищення безпілотника середньої дальності військовий отримує два дні відпустки.

Якщо ж військовий знищив безпілотний літальний апарат малої дальності, у такому разі йому надається один день відпустки.

Джерело: Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.