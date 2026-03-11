Метрополитен — это неотъемлемая часть инфраструктуры крупных городов, значительно облегчающая жизнь миллионов людей.

Факты ICTV узнавали, в каких городах Украины есть метро и когда они открыли свои двери для пассажиров.

Где в Украине есть метро

В Украине метро есть в четырех городах: Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге. Каждый из этих городов имеет свою уникальную историю метростроения и особенности подземной системы.

Сейчас смотрят

Киевский метрополитен — гигант украинской подземки

Киевский метрополитен — самый большой и старейший в Украине. 6 ноября 1960 года он открыл свои двери для первых пассажиров. Первый участок Святошинско-Броварской линии длиной 5,2 км соединил станции Днепр, Арсенальная, Крещатик, Университет и Вокзальная. Сегодня киевское метро — это разветвленная сеть из трех линий, которая ежедневно перевозит миллионы пассажиров.

Киевский метрополитен является одним из самых глубоких в Европе. Это связано с геологическими особенностями города. Многие станции столичного метро являются настоящими произведениями искусства. Они украшены мозаиками, скульптурами и другими элементами декоративного искусства.

В Киеве планируют изменить название станции метро Почайна. Ее предлагают переименовать в Бандеровская. Соответствующая инициатива появилась на странице электронных петиций Киевского городского совета, автором которой стал Сергей Шевченко.

Харьковский метрополитен — чистый и быстрый

Харьковский метрополитен — второй по величине в Украине. Он отличается высокой скоростью движения поездов и чистотой станций. Первая линия была открыта в 1975 году.

Поезда харьковского метро движутся со скоростью до 90 км/ч, что является одним из самых высоких показателей среди метрополитенов.

Харьковский метрополитен — это настоящий подземный город, где каждая станция — это уникальный архитектурный шедевр. Разнообразие стилей — от классических колонных до современных односводчатых — делает поездки в метро интересными и незабываемыми.

Комфорт и безопасность пассажиров — приоритеты Харьковского метрополитена. Современные системы обеспечивают быструю и безопасную перевозку пассажиров, а удобные платформы и подземные переходы позволяют легко ориентироваться в подземных лабиринтах. Эстетическое оформление станций и приятный микроклимат создают атмосферу уюта и спокойствия.

Компактность и удобство Днепровского метрополитена

Метро Днепра — самое молодое в Украине. Первая линия была открыта в 1995 году. Несмотря на небольшую длину, днепровское метро является важным элементом транспортной системы города.

Днепровский метрополитен имеет только одну линию, состоящую из шести станций. Он расположен в центральной части города, что обеспечивает удобный доступ ко всем районам.

Криворожский метротрам — уникальный проект

Криворожский метротрам сочетает в себе элементы метро и трамвая. Это подземная линия скоростного трамвая, которая проходит под центром города. Первый участок был открыт в 1986 году.

Главное отличие метротрама от метро заключается в том, что он использует трамвайные вагоны и движется по рельсам. Также метротрам имеет меньшую пропускную способность, чем традиционное метро.

Источники: Харківський метрополітен; Дніпровський метрополітен; Київський метрополітен; Швидкісний трамвай

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.