Метрополітен – це невід’ємна частина інфраструктури великих міст, яка значно полегшує життя мільйонам людей.

Факти ICTV дізнавалися, у яких містах України є метро та коли вони відчинили свої двері для пасажирів.

Де в Україні є метро

В Україні метро є в чотирьох містах: Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі. Кожне з цих міст має свою унікальну історію метробудування та особливості підземної системи.

Зараз дивляться

Київський метрополітен – велетень української підземки

Київський метрополітен – найбільший і найстаріший в Україні. 6 листопада 1960 року він відкрив свої двері для перших пасажирів. Перша ділянка Святошинсько-Броварської лінії довжиною 5,2 км з’єднала станції Дніпро, Арсенальна, Хрещатик, Університет та Вокзальна. Сьогодні київське метро – це розгалужена мережа з трьох ліній, яка щоденно перевозить мільйони пасажирів.

Київський метрополітен є одним з найглибших в Європі. Це пов’язано з геологічними особливостями міста. Багато станцій столичного метро є справжніми витворами мистецтва. Вони прикрашені мозаїками, скульптурами та іншими елементами декоративного мистецтва.

У Києві планують змінити назву станції метро Почайна. Її пропонують перейменувати на Бандерівська. Відповідна ініціатива з’явилася на сторінці електронних петицій Київської міської ради, автором якої став Сергій Шевченко.

Харківський метрополітен – чистий та швидкий

Харківський метрополітен – другий за величиною в Україні. Він відрізняється високою швидкістю руху поїздів та чистотою станцій. Перша лінія була відкрита у 1975 році.

Поїзди харківського метро рухаються зі швидкістю до 90 км/год, що є одним із найвищих показників серед метрополітенів.

Харківський метрополітен – це справжнє підземне місто, де кожна станція – це унікальний архітектурний шедевр. Різноманітність стилів – від класичних колонних до сучасних односклепних – робить поїздки в метро цікавими та незабутніми.

Комфорт і безпека пасажирів – пріоритети Харківського метрополітену. Сучасні системи забезпечують швидке та безпечне перевезення пасажирів, а зручні платформи та підземні переходи дають змогу легко орієнтуватися в підземних лабіринтах. Естетичне оформлення станцій та приємний мікроклімат створюють атмосферу затишку і спокою.

Компактність та зручність Дніпровського метрополітену

Метро Дніпра – наймолодше в Україні. Перша лінія відкрилася у 1995 році. Незважаючи на невелику довжину, дніпровське метро є важливим елементом транспортної системи міста.

Дніпровський метрополітен має лише одну лінію, що складається з шести станцій. Він розташований у центральній частині міста, що забезпечує зручний доступ до всіх районів.

Криворізький метротрам – унікальний проєкт

Криворізький метротрам поєднує в собі елементи метро і трамвая. Це підземна лінія швидкісного трамвая, яка проходить під центром міста. Першу ділянку було відкрито у 1986 році.

Головна відмінність метротраму від метро полягає в тому, що він використовує трамвайні вагони і рухається рейками. Також метротрам має меншу пропускну здатність, ніж традиційне метро.

Джерела: Харківський метрополітен; Дніпровський метрополітен; Київський метрополітен; Швидкісний трамвай

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.