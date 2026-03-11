У середу, 11 березня, до Києва з офіційним візитом прибула президент Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За його словами, це перший візит Кльокнер до української столиці після обрання на посаду та важливий сигнал підтримки України з боку німецького парламенту.

– Уперше після обрання до Києва на моє запрошення прибула Президент Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер, – повідомив Стефанчук.

Він наголосив, що візит має значний політичний зміст у контексті повномасштабної війни Росії проти України.

– Цей візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні. У час, коли росія продовжує війну проти нашої держави, присутність керівництва німецького парламенту в Києві має особливу вагу, – зазначив спікер парламенту.

Сама очільниця Бундестагу також наголосила на важливості демонстрації стабільної підтримки Україні, навіть попри зміну міжнародного фокусу уваги.

– Для нас надзвичайно важливо показати Києву певну стабільність підтримки. Адже всі очі, або більшість очей, зараз спрямовані на Близький Схід, на Іран, – заявила вона.

Коментуючи критику допомоги Україні з боку частини політичних сил у Німеччині, Кльокнер підкреслила принципову позицію щодо захисту свободи та суверенітету.

– Свободу та право на самовизначення неможливо оцінити грошима, – додала Кльокнер.

Вона також застерегла, що поразка України могла б створити загрозу для інших країн Європи, і тому “це спільна боротьба, яку ми ведемо”, підкреслилв голова Бундестагу.

