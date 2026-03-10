Германия вместе с европейскими партнерами планирует передать Украине новый пакет зенитных ракет к системам Patriot. Поставки могут состояться уже в ближайшие недели и должны усилить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Ракеты Patriot для Украины: что известно

По данным издания, министру обороны Германии Борису Писториусу удалось договориться с несколькими европейскими партнерами о передаче Украине около 30 ракет-перехватчиков новейшей модификации PAC-3. Еще несколько таких ракет планирует предоставить Германия со складов Бундесвера.

В общей сложности речь идет примерно о 35 ракетах, которые должны усилить украинскую систему противовоздушной обороны.

Объем поставок и продолжительность использования

В то же время, по оценкам военных, Украина использует около 60 ракет Patriot ежемесячно для отражения российских воздушных атак. Поэтому нового пакета может хватить ориентировочно всего на пол месяца работы систем ПВО.

Кроме того, такие ракеты остаются одними из самых дорогих в мире: стоимость одной ракеты PAC-3 может достигать 4 млн евро.

Инициатива Писториуса и поддержка союзников

В Министерстве обороны Германии подтвердили подготовку нового пакета помощи. Там отметили, что европейских партнеров удалось убедить передать дополнительные ракеты PAC-3 и объем поставок близок к запланированной цели.

В то же время, в ведомстве не уточнили точное количество ракет и сроки их передачи в целях безопасности.

Как пишет издание, инициативу по формированию пакета Писториус озвучил во время встречи союзников Украины накануне Мюнхенской конференции безопасности. Он предложил, чтобы Германия передала пять ракет из своих запасов при условии, что другие партнеры предоставят еще около 30-ти.

По информации издания, несколько стран, включая Нидерланды, согласились присоединиться к этой инициативе.

Напомним, за четыре года войны Украина получила от иностранных партнеров 600 ракет к системам Patriot. В то же время, Израиль и его союзники за несколько первых дней войны с Ираном потратили около 800 таких ракет.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский выражал обеспокоенность дефицитом ракет для Patriot в случае длительной войны в Иране и отметил, что Украина открыта к обмену технологиями и оружием с партнерами Ближнего Востока.

Хотя США больше не снабжают Украину ракетами Patriot напрямую, они позволили европейским партнерам закупать ракеты в США и передавать их Украине в рамках инициативы PURL, которая обеспечивает финансирование критически необходимого вооружения для украинской армии.

