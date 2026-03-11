В Черновцах во время вскрытия тела погибшего воина нашли неразорвавшуюся гранату
- Во время судебно-медицинской экспертизы тела погибшего военнослужащего в Черновцах обнаружили неразорвавшуюся гранату, которая прошла через брюшную полость и застряла под кожей бедра.
- Из-за угрозы детонации персонал морга немедленно эвакуировали, а опасное устройство изъяли пиротехники и уничтожили на полигоне.
В Черновцах нашли гранату во время вскрытия тела погибшего военнослужащего, переданного в рамках обмена от российской стороны. Это первый случай, когда обнаружили взрывоопасный предмет в самом теле.
Об этом заявил начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский в комментарии Суспільне Чернівці.
В Черновцах обнаружили гранату в теле военного
По словам Бачинского, случаи обнаружения взрывных устройств происходили и раньше, однако впервые опасный объект нашли непосредственно внутри тела.
Бачинский отметил, что этот случай уникален: граната залетела в брюшную полость, прошла через все тело и застряла под кожей бедра. В отличие от предыдущих находок в карманах погибших, этот боеприпас оставался крайне опасным и мог взорваться в любой момент.
– Когда эксперт начал вскрытие тела умершего, сделал вскрытие брюшной и грудной полости, дошел до конечности и начал ее разрезать, то под кожей нашел неразорвавшуюся гранату, – поделился он.
В связи с опасностью персонал морга срочно эвакуировали, а к операции по изъятию боеприпаса привлекли специалистов пиротехнической службы.
Он подчеркнул, что обнаружить опасное устройство непосредственно в теле погибшего удалось только во время вскрытия, несмотря на серьезный подход к безопасности и предварительную проверку специалистами ГСЧС.