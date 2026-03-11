Україна має карти: Зеленський про звернення США щодо допомоги на Близькому Сході
- Володимир Зеленський заявив, що Україна має "карти", які раніше не показувала.
- Президент пов’язав це з бойовим досвідом українських військових.
- Також він відзначив розвиток оборонного виробництва під час війни.
Україна має “карти”, які раніше не демонструвала, і тепер це стало очевидним для всіх.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.
Заява Зеленського про сильні позиції України
Під час розмови ведучий звернув увагу на те, що Сполучені Штати звернулися за допомогою на Близькому Сході саме до України, а не до інших європейських союзників.
За словами президента, це свідчить про високий рівень українських військових та оборонної промисловості.
— Гарне почуття. Це завдяки нашим солдатам — чудовим людям — і багатьом виробництвам, які ми розвивали з початку війни. Тепер у нас високий рівень, — сказав Зеленський.
На уточнення, чи означає це, що Україна тепер має “карти”, глава держави відповів, що вони були й раніше.
За словами Зеленського, Київ просто не демонстрував свої можливості.
— Думаю, так. У нас було, як у хорошого гравця. Можна мати хороші карти, але важливо не показувати всім, що вони є. Думаю, рік тому вони у нас теж були, але ми їх не показували. Тепер усі розуміють, що вони є, — наголосив президент.
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна нібито “не має карт” у переговорах щодо завершення війни.
Під час суперечки між Трампом і Володимир Зеленський у Білому домі 28 лютого минулого року американський президент заявив, що український лідер перебуває “не у вигідній позиції”.
Пізніше Трамп також говорив, що “карт” для переговорів не має жодна зі сторін — ні Україна, ні Росія, і наголошував на необхідності завершити війну шляхом домовленостей.