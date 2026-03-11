Україна має “карти”, які раніше не демонструвала, і тепер це стало очевидним для всіх.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

Заява Зеленського про сильні позиції України

Під час розмови ведучий звернув увагу на те, що Сполучені Штати звернулися за допомогою на Близькому Сході саме до України, а не до інших європейських союзників.

Зараз дивляться

За словами президента, це свідчить про високий рівень українських військових та оборонної промисловості.

— Гарне почуття. Це завдяки нашим солдатам — чудовим людям — і багатьом виробництвам, які ми розвивали з початку війни. Тепер у нас високий рівень, — сказав Зеленський.

На уточнення, чи означає це, що Україна тепер має “карти”, глава держави відповів, що вони були й раніше.

За словами Зеленського, Київ просто не демонстрував свої можливості.

— Думаю, так. У нас було, як у хорошого гравця. Можна мати хороші карти, але важливо не показувати всім, що вони є. Думаю, рік тому вони у нас теж були, але ми їх не показували. Тепер усі розуміють, що вони є, — наголосив президент.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна нібито “не має карт” у переговорах щодо завершення війни.

Під час суперечки між Трампом і Володимир Зеленський у Білому домі 28 лютого минулого року американський президент заявив, що український лідер перебуває “не у вигідній позиції”.

Пізніше Трамп також говорив, що “карт” для переговорів не має жодна зі сторін — ні Україна, ні Росія, і наголошував на необхідності завершити війну шляхом домовленостей.

Водночас Україна останнім часом активно демонструє власні технологічні можливості у сфері протидії безпілотникам. Зокрема, за словами Володимира Зеленського, США звернулися до України з проханням допомогти країнам Близького Сходу у захисті від іранських ударних дронів Shahed. Президент повідомив, що Київ отримав відповідний запит від Вашингтона та доручив надати необхідні засоби й організувати роботу українських фахівців у регіоні. Крім того, Україна направила спеціалізовані команди для боротьби з дронами до трьох країн Близького Сходу — Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії. За словами Зеленського, ці професійні команди допомагатимуть у захисті від атак безпілотників та передаватимуть український досвід протидії масованим ударам Shahed.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.