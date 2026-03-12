Министерство иностранных дел Украины обеспечило эвакуацию граждан с Ближнего Востока во исполнение поручения Президента.

Эвакуация украинцев с Ближнего Востока

Глава МИД Андрей Сибига держит на личном контроле процесс защиты прав украинцев и организацию возвращения на Родину.

11-12 марта 2026 совместно с польскими коллегами был проведен этап эвакуации украинцев в Варшаву.

Украинские дипломаты в Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Кувейте обеспечили безопасный возврат 16 граждан, оказавшихся в сложных условиях из-за боевых действий в регионе.

– Выражаем искреннюю благодарность польским коллегам за организационную поддержку в рамках #PKWBliskiWschód, а также ЕС за координационную роль. Польша еще раз подтвердила: украинско-польская солидарность – это конкретные действия, – отметили в МИД.

Министерство продолжает оказывать необходимую помощь украинцам на Ближнем Востоке и других регионах мира.

Напомним, Государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть страны Ближнего Востока из-за “серьезных рисков для безопасности”, связанных с войной против Ирана.

Предупреждение возникло на фоне роста угроз в регионе.

Источник : МЗС

