16 украинцев эвакуировали с Ближнего Востока в Варшаву — МИД
- МИД Украины вместе с Польшей эвакуировали граждан из региона Ближнего Востока в Варшаву.
- Эвакуация касалась 16 украинцев, оказавшихся в сложной ситуации из-за боевых действий.
- Дипломаты обеспечили безопасное возвращение и контроль за правами граждан во время операции.
Министерство иностранных дел Украины обеспечило эвакуацию граждан с Ближнего Востока во исполнение поручения Президента.
Эвакуация украинцев с Ближнего Востока
Глава МИД Андрей Сибига держит на личном контроле процесс защиты прав украинцев и организацию возвращения на Родину.
11-12 марта 2026 совместно с польскими коллегами был проведен этап эвакуации украинцев в Варшаву.
Украинские дипломаты в Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Кувейте обеспечили безопасный возврат 16 граждан, оказавшихся в сложных условиях из-за боевых действий в регионе.
– Выражаем искреннюю благодарность польским коллегам за организационную поддержку в рамках #PKWBliskiWschód, а также ЕС за координационную роль. Польша еще раз подтвердила: украинско-польская солидарность – это конкретные действия, – отметили в МИД.
Министерство продолжает оказывать необходимую помощь украинцам на Ближнем Востоке и других регионах мира.
Напомним, Государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть страны Ближнего Востока из-за “серьезных рисков для безопасности”, связанных с войной против Ирана.
Предупреждение возникло на фоне роста угроз в регионе.