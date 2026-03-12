16 українців евакуювали з Близького Сходу до Варшави – МЗС
- МЗС України разом із Польщею евакуювали громадян з регіону Близького Сходу до Варшави.
- Евакуація стосувалася 16 українців, які опинилися у складній ситуації через бойові дії.
- Дипломати забезпечили безпечне повернення та контроль за правами громадян під час операції.
Міністерство закордонних справ України забезпечило евакуацію громадян з Близького Сходу на виконання доручення Президента.
Евакуація українців з Близького Сходу
Глава МЗС Андрій Сибіга тримає на особистому контролі процес захисту прав українців та організацію повернення на Батьківщину.
11–12 березня 2026 року спільно з польськими колегами було проведено етап евакуації українців до Варшави.
Українські дипломати в Польщі, Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Кувейті забезпечили безпечне повернення 16 громадян, які опинилися у складних умовах через бойові дії в регіоні.
– Висловлюємо щиру вдячність польським колегам за організаційну підтримку в рамках #PKWBliskiWschód, а також ЄС за координаційну роль. Польща вкотре підтвердила: українсько-польська солідарність – це конкретні дії, – зазначили в МЗС.
Міністерство продовжує надавати необхідну допомогу українцям на Близькому Сході та у інших регіонах світу.
Нагадаємо, Державний департамент США закликав американських громадян негайно залишити країни Близького Сходу через “серйозні ризики для безпеки”, пов’язані з війною проти Ірану.
Попередження з’явилося на тлі зростання загроз у регіоні.