Во Львове правоохранители проводят следственные действия в одном из управлений городского совета.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Следственные действия во Львовском городском совете: что известно

Санкционированные следственные действия проходят в отдельных помещениях Львовского городского совета, а также в подчиненном ему коммунальном предприятии.

— Служба безопасности Украины совместно с Львовской областной прокуратурой проводит санкционированные обыски в отдельных помещениях Львовского городского совета и подчиненного ему коммунального предприятия, — сообщили в пресс-службе СБУ во Львовской области агентству Интерфакс-Украина.

По данным СБУ, правоохранители проверяют информацию о возможной противоправной деятельности некоторых должностных лиц.

В ведомстве также подчеркнули, что все процессуальные действия происходят в рамках уголовного производства и с соблюдением законодательства.

Других деталей в городском совете пока не сообщают.

Во Львовском горсовете подчеркнули, что городские власти сотрудничают с правоохранителями и будут полностью содействовать работе следователей для установления всех обстоятельств дела и обеспечения объективного расследования.

