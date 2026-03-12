СБУ проводит обыски во Львовском горсовете: какая причина
- СБУ проводит следственные действия в одном из управлений Львовского горсовета.
- Проверка может быть связана с бронированием военнообязанных.
Во Львове правоохранители проводят следственные действия в одном из управлений городского совета.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Следственные действия во Львовском городском совете: что известно
Санкционированные следственные действия проходят в отдельных помещениях Львовского городского совета, а также в подчиненном ему коммунальном предприятии.
— Служба безопасности Украины совместно с Львовской областной прокуратурой проводит санкционированные обыски в отдельных помещениях Львовского городского совета и подчиненного ему коммунального предприятия, — сообщили в пресс-службе СБУ во Львовской области агентству Интерфакс-Украина.
По данным СБУ, правоохранители проверяют информацию о возможной противоправной деятельности некоторых должностных лиц.
В ведомстве также подчеркнули, что все процессуальные действия происходят в рамках уголовного производства и с соблюдением законодательства.
Других деталей в городском совете пока не сообщают.
Во Львовском горсовете подчеркнули, что городские власти сотрудничают с правоохранителями и будут полностью содействовать работе следователей для установления всех обстоятельств дела и обеспечения объективного расследования.