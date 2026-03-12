СБУ проводить обшуки у Львівській міськраді: яка причина
- СБУ проводить слідчі дії в одному з управлінь Львівської міськради.
- Перевірка може бути пов’язана з бронюванням військовозобов’язаних.
У Львові правоохоронці проводять слідчі дії в одному з управлінь міської ради.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Слідчі дії у Львівській міській раді: що відомо
Санкціоновані слідчі дії відбуваються в окремих приміщеннях Львівської міської ради, а також у підпорядкованому їй комунальному підприємстві.
— Служба безпеки України спільно з Львівською обласною прокуратурою проводить санкціоновані обшуки в окремих приміщеннях Львівської міської ради та підпорядкованого їй комунального підприємства, — повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області агентству Інтерфакс-Україна.
За даними СБУ, правоохоронці перевіряють інформацію про можливу протиправну діяльність деяких посадовців.
У відомстві також наголосили, що всі процесуальні дії відбуваються у межах кримінального провадження та з дотриманням законодавства.
Інших деталей у міській раді поки не повідомляють.
У Львівській міськраді наголосили, що міська влада співпрацює з правоохоронцями та повністю сприятиме роботі слідчих для встановлення всіх обставин справи та забезпечення об’єктивного розслідування.