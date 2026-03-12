З настанням весни в Україні традиційно зростає інтерес до ранніх квітів, таких як підсніжники та інші первоцвіти. Однак багато з цих рослин перебувають під загрозою зникнення та занесені до Червоної книги України, що робить їх збір, продаж і купівлю незаконними.

Міська влада Києва закликає не зривати й не купувати первоцвіти та нагадує, що за їх продаж і придбання накладається штраф.

Який штраф за продаж і купівлю першоцвітів в Україні у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які весняні квіти заборонено продавати та купувати

Первоцвіти належать до рідкісних видів рослин, тому більшість із них занесені до Червоної книги України.

До переліку весняних квітів, збір, продаж та купівля яких заборонені, входять:

підсніжники;

проліски;

шафрани (крокуси);

сон-трава;

білоцвіт.

Придбання, збут і розповсюдження рідкісних весняних квітів є порушенням законодавства України. Такі дії переслідуються правоохоронними органами й караються накладанням штрафу.

Який штраф за підсніжники та первоцвіти 2026

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що законодавством України забороняється продаж та купівля рідкісних рослин. Згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення (стаття 88.1), громадянам, які незаконно збиратимуть й реалізовуватимуть первоцвіти, передбачена відповідальність.

Штрафи за первоцвіти у 2026 році становлять — від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн до 1 700 грн) з можливою конфіскацією об’єктів рослинного світу (квітів).

Якщо первоцвіти були зібрані у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесені до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, тоді накладається штраф від ста до двохсот п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 грн до 3 655 грн) з конфіскацією об’єктів рослинного світу.

Юристи БПД додали, що за погіршення середовища зростання первоцвітів також передбачено відповідальність. Згідно зі статтею 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладається штраф від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 грн до 510 грн).

А на посадових осіб накладається штраф від тридцяти до п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн до 850 грн) з можливою конфіскацією незаконно добутих квітів.

Також згідно з постановою № 1030 від 7 листопада 2012 року, за кожну зірвану червонокнижну рослину, за кожного зірваного підсніжника передбачено штраф — 49 грн.

Якщо ви стали свідком незаконного продажу первоцвітів, зверніться до Національної поліції та повідомте Державну екологічну інспекцію у вашій області.

