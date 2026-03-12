Министерство обороны Украины создало специальную платформу для развития технологий искусственного интеллекта на основе данных реального поля боя.

Минобороны запустило платформу для развития AI на основе данных с фронта

Инициатива предполагает сотрудничество государства, украинских компаний и международных партнеров.

О запуске нового формата взаимодействия сообщил Министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, соответствующее решение уже приняло правительство.

– Правительство приняло постановление, запускающее новый формат сотрудничества между государством, украинскими компаниями и международными партнерами. “Украина открывает возможность тренировать модели искусственного интеллекта для беспилотных систем на основе реальных боевых данных”, — написал Федоров в Telegram.

По словам Министра, в современной войне важно опережать противника в технологическом развитии, а искусственный интеллект является одним из ключевых направлений этой конкуренции.

– Будущее войны – за автономными системами. Наша задача – повышать уровень автономности дронов и других боевых систем, чтобы они быстрее выявляли цели, анализировали ситуацию и помогали принимать решения на поле боя. Ключ к этому – качественные данные для обучения нейросетям, – написал Федоров.

Министр отметил, что на базе Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны создана специальная AI-платформа.

Она позволяет безопасно тренировать модели без прямого доступа к чувствительным базам данных, работать с большими массивами обозначенных фото- и видеоматериалов, а также использовать постоянно обновляющуюся информацию.

По словам Федорова, Украина владеет уникальным массивом боевых данных, собранных во время десятков тысяч боевых полетов.

Речь идет о миллионах аннотированных кадров, уже применяемых для обучения нейросетям, автоматически определяющих наземные и воздушные цели в системе DELTA.

– У международных партнеров и украинских компаний большой запрос именно на такие данные для развития и модернизации оборонных технологий. Для нас это следующий шаг развития win-win сотрудничества. Партнеры получают возможность тренировать свои AI модели на реальных данных современной войны. А Украина – более быстрое развитие автономных систем и новые технологические решения для фронта. Мы готовы работать с партнерами по общей аналитике, тренировке моделей и созданию новых технологических решений, – заявил министр.

Напомним, ранее Михаил Федоров сообщал, что Украина разрабатывает собственную многоуровневую систему ПВО, которая из-за масштаба территории будет значительно больше израильского Железного купола.

Этот проект базируется на четырех ключевых элементах и ​​должен стать экономически выгодной альтернативой дорогостоящим комплексам Patriot и IRIS-T.

