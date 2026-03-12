Міністерство оборони України створило спеціальну платформу для розвитку технологій штучного інтелекту на основі даних із реального поля бою.

Ініціатива передбачає співпрацю держави, українських компаній та міжнародних партнерів.

Про запуск нового формату взаємодії повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, відповідне рішення вже ухвалив уряд.

– Уряд ухвалив постанову, яка запускає новий формат співпраці між державою, українськими компаніями та міжнародними партнерами. Україна відкриває можливість тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотних систем на основі реальних бойових даних, – написав Федоров у Telegram.

За словами міністра, у сучасній війні важливо випереджати противника в технологічному розвитку, а штучний інтелект є одним із ключових напрямів цієї конкуренції.

– Майбутнє війни – за автономними системами. Наше завдання — підвищувати рівень автономності дронів та інших бойових систем, щоб вони швидше виявляли цілі, аналізували ситуацію і допомагали ухвалювати рішення на полі бою. Ключ до цього – якісні дані для навчання нейромереж, – написав Федоров.

Міністр зазначив, що на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створено спеціальну AI-платформу.

Вона дозволяє безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних, працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів, а також використовувати інформацію, яка постійно оновлюється.

За словами Федорова, Україна володіє унікальним масивом бойових даних, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів.

Йдеться про мільйони анотованих кадрів, які вже застосовують для навчання нейромереж, що автоматично визначають наземні та повітряні цілі у системі DELTA.

– Міжнародні партнери та українські компанії мають великий запит саме на такі дані для розвитку й модернізації оборонних технологій. Для нас це наступний крок розвитку win-win співпраці. Партнери отримують можливість тренувати свої AI-моделі на реальних даних сучасної війни. А Україна – швидший розвиток автономних систем і нові технологічні рішення для фронту. Ми готові працювати з партнерами над спільною аналітикою, тренуванням моделей та створенням нових технологічних рішень, – заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров повідомляв, що Україна розробляє власну багаторівневу систему ППО, яка через масштаб території буде значно більшою за ізраїльський Залізний купол.

Цей проєкт базується на чотирьох ключових елементах і має стати економічно вигідною альтернативою дороговартісним комплексам Patriot та IRIS-T.

