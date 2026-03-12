В течение 11 марта и в ночь на 12 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по военным объектам российских оккупационных сил.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Как отмечалось, атаки были направлены на снижение наступательного потенциала противника и его возможностей обеспечивать боевые действия.

В частности, ночью 12 марта была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Боровеньок на временно оккупированной территории Луганской области.

Также удар понес командно-наблюдательный пункт подразделения противника вблизи Васильевки на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по объектам военной логистики оккупантов.

Речь идет о составе материально-технических средств и складе боеприпасов в районе Дубовского на Луганщине, ремонтном подразделении артиллерийской бригады возле Акимовки на Запорожье, а также эшелоне с горюче-смазочными материалами в районе Довжанска.

Отдельно в Генштабе отметили, что 11 марта была поражена радиолокационная станция из состава зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Севастополя во временно оккупированном Крыму. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Также подтверждены результаты предварительного удара по полевому артиллерийскому составу у Широкой Балки на временно оккупированной территории Донецкой области.

– Подтверждено, что в результате поражения полевого артиллерийского состава в районе Широкой Балки (ТОТ Донецкой обл.) 11 марта уничтожено более 6000 боеприпасов разных номенклатур, – отметили в Генштабе.

Военные подчеркивают, что подобные удары носят системный характер.

Напомним, в преддверии бойцы спецподразделения Lasar’s Group уничтожили российскую радиолокационную станцию ​​ 1К148 Ястреб-АВ в Луганской области.

