Упродовж 11 березня та в ніч на 12 березня підрозділи Сил оборони України завдали низки ударів по військових об’єктах російських окупаційних сил.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначається, атаки були спрямовані на зниження наступального потенціалу противника та його можливостей забезпечувати бойові дії.

ЗСУ уразили низку обʼєктів ворога

Зокрема, вночі 12 березня було уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок на тимчасово окупованій території Луганської області.

Також удару зазнав командно-спостережний пункт підрозділу противника поблизу Василівки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Крім того, українські військові завдали ударів по об’єктах військової логістики окупантів.

Йдеться про склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського на Луганщині, ремонтний підрозділ артилерійської бригади біля Якимівки на Запоріжжі, а також ешелон із пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська.

Окремо у Генштабі зазначили, що 11 березня було уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 поблизу Севастополя в тимчасово окупованому Криму. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Також підтверджено результати попереднього удару по польовому артилерійському складу біля Широкої Балки на тимчасово окупованій території Донецької області.

– Підтверджено, що в результаті ураження польового артилерійського складу у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.) 11 березня знищено понад 6 000 боєприпасів різних номенклатур, – зазначили у Генштабі.

Військові підкреслюють, що подібні удари мають системний характер.

Нагадаємо, напередодні бійці спецпідрозділу Lasar’s Group знищили російську радіолокаційну станцію 1К148 Ястреб-АВ у Луганській області.

Джерело : Генштаб ЗСУ

