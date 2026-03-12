Вооруженные силы Украины уничтожили два разведывательных беспилотника российских войск Мерлин-ВР в Гуляйполе Запорожской области.

Уничтожение разведывательных дронов РФ в Гуляйполе

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в районе Гуляйполя Запорожской области подразделения Сил беспилотных систем уничтожили два дорогостоящих разведывательных беспилотника Мерлин-ВР, которые использовала российская армия.

Эти дроны враг использует для воздушной разведки, выявления позиций украинских подразделений и корректировки артиллерийского огня, утверждают в Генштабе.

Там добавили, что ориентировочная стоимость одного такого дрона составляет более $300 тыс.

Ранее Факты ICTV писали, что известно о технических характеристиках Мерлин-ВР и особенностях российского беспилотника.

Известно, что дрон может работать в автоматическом режиме до 10 часов, имея дальность полета до 600 км. Его оборудование способно корректировать огонь артиллерии на расстоянии до 30 км.

Примечательно, что для удешевления производства оккупанты интегрировали в конструкцию дрона обычную пластиковую канистру, которая выполняет роль топливного бака.

