Збройні сили України знищили два розвідувальних безпілотники російських військ Мерлін-ВР у Гуляйполі Запорізької області.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, в районі Гуляйполя Запорізької області підрозділи Сил безпілотних систем знищили два дороговартісних розвідувальних безпілотники Мерлін-ВР, які використовувала російська армія.

Ці дрони ворог використовує для повітряної розвідки, виявлення позицій українських підрозділів та коригування артилерійського вогню, стверджують у Генштабі.

Там додали, що орієнтовна вартість одного такого дрона становить понад $300 тис.

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про технічні характеристики Мерлін-ВР та особливості російського безпілотника.

Відомо, що дрон може працювати в автоматичному режимі до 10 годин, маючи дальність польоту до 600 км. Його обладнання здатне коригувати вогонь артилерії на відстані до 30 км.

Примітно, що для здешевлення виробництва окупанти інтегрували в конструкцію дрона звичайну пластикову каністру, яка виконує роль паливного бака.

