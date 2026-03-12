ЗСУ знищили два російські БпЛА Мерлін-ВР на суму понад $600 тисяч
- Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ знищили два російські розвідувальні дрони Мерлін-ВР вартістю понад $300 тис. доларів кожен у районі Гуляйполя.
- Цей тип безпілотників ворог використовує для повітряної розвідки та коригування артилерійського вогню по українських позиціях.
Збройні сили України знищили два розвідувальних безпілотники російських військ Мерлін-ВР у Гуляйполі Запорізької області.
Знищення розвідувальних дронів РФ у Гуляйполі
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, в районі Гуляйполя Запорізької області підрозділи Сил безпілотних систем знищили два дороговартісних розвідувальних безпілотники Мерлін-ВР, які використовувала російська армія.
Ці дрони ворог використовує для повітряної розвідки, виявлення позицій українських підрозділів та коригування артилерійського вогню, стверджують у Генштабі.
Там додали, що орієнтовна вартість одного такого дрона становить понад $300 тис.
Раніше Факти ICTV писали, що відомо про технічні характеристики Мерлін-ВР та особливості російського безпілотника.
Відомо, що дрон може працювати в автоматичному режимі до 10 годин, маючи дальність польоту до 600 км. Його обладнання здатне коригувати вогонь артилерії на відстані до 30 км.
Примітно, що для здешевлення виробництва окупанти інтегрували в конструкцію дрона звичайну пластикову каністру, яка виконує роль паливного бака.