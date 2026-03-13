Порядок выдачи водительского удостоверения и допуска граждан к управлению транспортными средствами регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины № 340 от 08 апреля 1993 года.

Чтобы получить водительское удостоверение, необходимо сдать теоретический и практический экзамены в автошколе.

В Украине произошли изменения в процедуре получения водительских прав. По-прежнему для их получения необходимо успешно сдать теоретическую часть, а уже потом переходить к практической.

Будущих водителей интересует, когда можно будет сдавать права без автошколы и можно ли это сделать в 2026 году.

На сайте Главного сервисного центра МВД указано, что на данный момент, чтобы сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, не обязательно проходить обучение в автошколе. Будущие водители могут самостоятельно подготовиться к теоретическому экзамену и сдать его в сервисном центре МВД.

Как сдать на права без автошколы в 2026 году

Чтобы сдать права без автошколы, необходимо самостоятельно изучить теорию, то есть правила дорожного движения и другие материалы, в соответствии с темами типовой учебной программы.

Для подготовки рекомендуется использовать онлайн-тренажеры по ПДД на официальном сайте Главного сервисного центра МВД, содержащие все вопросы, которые могут быть на экзамене. Для тестирования своих знаний также можно воспользоваться специальными онлайн-ресурсами.

Записаться и сдать теоретический экзамен можно в любом сервисном центре МВД. Водителю необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Допускается 2 ошибки, если будет больше — экзамен не засчитают. Следующая попытка возможна через 10 дней.

Результаты тестирования действительны в течение года.

Язык экзамена — украинский.

Стоимость сдачи экзамена — 250 грн.

Как сдать на права без автошколы: необходимые документы

Для того, чтобы сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД необходимо иметь следующие документы:

паспорт;

копию идентификационного кода;

медицинскую справку, свидетельствующую о пригодности к управлению транспортным средством.

Если теоретический экзамен был успешно сдан, будущий водитель может переходить к следующему этапу — обучение в автошколе.

Обратите внимание! Несмотря на возможность самостоятельной подготовки к теоретическому экзамену, практический курс вождения необходимо пройти в аккредитованной автошколе. Он включает в себя определенное количество часов вождения под руководством инструктора.

При успешной сдачи практического экзамена человек получает водительское удостоверение.

Мы рассказали, как сдать права без автошколы, куда обращаться и какие документы необходимы в 2026 году.

Источник: Главный сервисный центр МВД

