Порядок видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами регулюється Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08 квітня 1993 року.

Щоб отримати посвідчення водія необхідно скласти теоретичний та практичний іспити в автошколі.

Як здати на права без автошколи

В Україні відбулися зміни в процедурі отримання водійських прав. Як і раніше, для їх отримання необходно успішно здати теоретичну частину, а вже потім переходити до практичної.

Майбутніх водіїв цікавить, коли можна буде здавати на права без автошколи та чи можна це зробити у 2026 році.

На сайті Головного сервісного центру МВС зазначено, що наразі аби скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, не обов’язково проходити навчання в автошколі. Майбутні водії можуть самостійно підготуватися до теоретичного іспиту та скласти його в сервісному центрі МВС.

Як здати на права без автошколи у 2026 році

Щоб здати на права без автошколи, необхідно самостійно вивчити теорію, тобто правила дорожнього руху та інші матеріали, відповідно до тем типової навчальної програми.

Для підготовки рекомендується використовувати онлайн-тренажери з ПДР на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС, які містять усі питання, що можуть бути на іспиті. Для тестування своїх знань також можна скористатися спеіальними онлайн-ресурсами.

Записатися та скласти теоретичний іспит можна в будь-якому сервісному центрі МВС. Водієві необхідно відповісти на 20 запитань за 20 хвилин. Допускається 2 помилки, якщо буде більше — іспит не зарахують. Наступна спроба можлива через 10 днів.

Результати тестування дійсні протягом одного року з дня складення.

Мова іспиту — українська.

Вартість складання іспиту — 250 грн.

Як здати на права без автошколи: необхідні документи

Для того, аби скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС необхідно мати такі документи:

паспорт;

копію ідентифікаційного коду;

медичну довідку, яка свідчить про придатність до керування транспортним засобом.

Якщо теоретичний іспит був успішно складений, тоді майбутній водій може переходити до наступного етапу — навчання в автошколі.

Зверніть увагу! Незважаючи на можливість самостійної підготовки до теоретичного іспиту, практичний курс водіння необхідно пройти в акредитованій автошколі. Це включає певну кількість годин водіння під керівництвом інструктора.

У разі успішного складання практичного іспиту ви отримаєте посвідчення водія.

Ми розказали, як здати на права без автошколи, куди звертатися та які документи необхідні у 2026 році.

Джерело: Головний сервісний центр МВС

