Вчителі щодня працюють з нашими дітьми, передають їм знання, формують світогляд і фактично впливають на майбутнє суспільства. Саме тому їхнє благополуччя має велике значення.

Зокрема, важливою є і заробітна плата, адже вона безпосередньо впливає на настрій педагогів, мотивацію та бажання працювати.

У зв’язку з підвищенням оплати праці вчителів у 2026 році багатьох почало цікавити, як саме формується їхня зарплата і від чого вона залежить.

Тож ми вирішили розібратися, як правильно підрахувати заробіток педагога та яким чином у цьому може допомогти спеціальний калькулятор учительських зарплат.

У МОН розробили калькулятор зарплати вчителя на 2026: що відомо

Міністерство освіти і науки України запустило калькулятор оплати праці вчителів, який дозволяє педагогам самостійно перевірити, яку саме суму вони повинні отримувати з урахуванням усіх доплат і підвищень.

Онлайн-інструмент створили після зміни системи нарахування оплати праці, щоб кожен учитель міг швидко і зрозуміло порахувати свою зарплату.

Нагадаємо, що з початку 2026 року в Україні відбулося підвищення зарплат педагогів. Посадові оклади збільшилися на 30%, а кошти для цього держава вже перерахувала всім громадам.

Наступний етап підвищення планують восени. Тож з вересня 2026 року зарплати вчителів мають зрости ще на 20%. Загалом упродовж року оплата праці педагогів повинна збільшитися приблизно на половину.

Калькулятор зарплати вчителя на 2026 рік: як скористатися

Саме для того, щоб учителі могли зрозуміти, як змінюється їхній дохід, і був створений калькулятор зарплати вчителя на 2026 рік.

Цей інструмент враховує не лише підвищений оклад, а й інші складові заробітної плати, зокрема різні надбавки, доплати та інші виплати. У результаті користувач отримує повний розрахунок і бачить, з чого саме складається його зарплата.

Як скористатися онлайн-калькулятором зарплат для вчителів:

вводить Педагогнеобхідні дані, після чого система автоматично формує розрахунок. Отже, можна швидко перевірити свою зарплату після підвищення та побачити детальну структуру виплат.

Ба більше, сервіс дозволяє створити персональний розрахунковий лист, який можна порівняти з фактичними нарахуваннями у школі.

У Міністерстві освіти наголошують, що калькулятор оплати праці вчителів створили на прохання самих освітян. Він має допомогти педагогам краще розуміти, як формується їхня зарплата, і контролювати правильність нарахувань.

Як працює калькулятор зарплати вчителя від МОН

Ми вирішили скористатися цим інструментом, щоб подивитися, яку зарплату може отримувати вчитель за певних умов. Для прикладу взяли педагога з 12-ю кваліфікаційною категорією, який працює у спеціальній школі. Також врахували, що він має понад 10 років педагогічного стажу, тож отримує 20% надбавки за вислугу років.

Крім цього, у розрахунок додали почесне звання Заслужений вчитель, сертифікацію, а також доплату за перевірку робіт з математики для учнів з 5 по 11 клас.

У результаті калькулятор зарплати вчителя на 2026 рік показав, що загальна сума нарахованої заробітної плати становить трохи більше ніж 21 тисячу гривень. Однак це сума до оподаткування.

Після відрахування військового збору та податку на доходи фізичних осіб такий учитель фактично отримуватиме приблизно 16 355 гривень на руки.

Якщо після перевірки виникнуть питання або виявляться розбіжності, учителі можуть звернутися спочатку до адміністрації школи чи громади, а за потреби — безпосередньо до МОН через спеціальну форму.

Калькулятор учительських зарплат допомагає прозоро перевірити нарахування після підвищення та зрозуміти, як саме змінюється оплата праці педагогів у 2026 році.

Джерело : Урядовий портал

Пов'язані теми:

