Зимние шины, предназначенные для низких температур и снежного покрытия, теряют свою эффективность при потеплении. Они становятся мягкими, что приводит к ухудшению сцепления с дорогой, увеличению тормозного пути и быстрому износу. Летние шины, напротив, обеспечивают оптимальное сцепление с асфальтом при высоких температурах, сокращая тормозной путь и улучшая управляемость.

Факты ICTV узнавали, когда переобувать машину на летнюю резину в 2026 году.

Когда можно переходить на летнюю резину

Однозначной даты не существует. Рекомендуется ориентироваться на температуру. Замену шин следует производить, когда среднесуточная температура стабильно держится на отметке выше +7°C в течение 5-7 дней.

Также стоит ориентироваться на регион, в котором вы живете. В частности, если это северные области, где прохладная погода держится дольше чем на юге, то в таком случае необходимо осуществлять замену зимней резины на летнюю немного позже.

Имеет значение и то, насколько часто вы пользуетесь автомобилем. Если машина является не только средством передвижения, но и местом работы, то в таком случае безопасность должна быть на первом месте.

Когда переобувать машину на летнюю резину в 2026 году в Украине

В настоящее время в Украине нет закона, прямо запрещающего езду на летних шинах зимой и наоборот. Однако ситуация может измениться с принятием законопроекта №11029, который предусматривает штрафы за использование несезонной резины.

За первое нарушение – 1700 грн, за повторное – от 3400 до 8500 грн и лишение прав.

Сейчас в Правилах дорожного движения Украины (ПДД) нет четко прописанных дат или конкретных требований по сезонной замене шин. Однако есть пункты, которые косвенно регулируют этот вопрос. В частности, пункт 31.4.5 ПДД, который указывает, что шины должны соответствовать состоянию дорожного покрытия.

В зимний период, когда на дорогах гололед, снег или иней, необходимо использовать зимние шины, обеспечивающие надежное сцепление.

Когда менять резину на летнюю в 2026 году: штрафы

Поскольку официальных требований к смене резины нет, штраф за несвоевременную замену отсутствует. Но это вовсе не означает, что владелец транспортного средства сможет остаться безнаказанным, в случае езды на летней резине зимой.

Водитель может быть оштрафован по статье 121 КУоАП, если:

Протектор шин изношен (менее 1,6 мм для легковых авто, 1 мм для грузовиков, 2 мм для автобусов, 0,8 мм для мотоциклов).

На шинах есть повреждения (порезы, грыжи, расслоения).

Установлены покрышки, не соответствующие нагрузке автомобиля.

На одной оси стоят шины разного типа или размера.

Используются шипованные и нешипованные колеса на одной оси.

За такие нарушения предусмотрен штраф 20–40 необлагаемых минимумов доходов. При повторном нарушении водитель может лишиться прав на 3–6 месяцев или получить административный арест до 10 суток.

Не спешите с заменой шин, если прогнозируются заморозки. Регулярно следите за прогнозом погоды. В 2026 году, учитывая тенденции последних лет, оптимальным периодом для замены шин в Украине будет середина-конец апреля.

