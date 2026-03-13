Коли перевзувати машину на літню гуму у 2026 році: оптимальні терміни
Зимові шини, призначені для низьких температур і снігового покриття, втрачають свою ефективність після потепління. Вони стають м’якими, що призводить до погіршення зчеплення з дорогою, збільшення гальмівного шляху і швидкого зносу. Літні шини, навпаки, забезпечують оптимальне зчеплення з асфальтом за високих температур, скорочуючи гальмівний шлях і покращуючи керованість.
Коли можна переходити на літню гуму
Однозначної дати не існує. Рекомендується орієнтуватися на температуру. Заміну шин слід проводити, коли середньодобова температура стабільно тримається на позначці вище +7°C протягом 5-7 днів.
Також варто орієнтуватися на регіон, в якому ви живете. Зокрема, якщо це північні області, де прохолодна погода тримається довше ніж на півдні, то в такому разі необхідно здійснювати заміну зимової гуми на літню трохи пізніше.
Має значення і те, наскільки часто ви користуєтеся автомобілем. Якщо машина є не тільки засобом пересування, а й місцем роботи, то в такому разі безпека має бути на першому місці.
Коли перевзувати машину на літню гуму у 2026 році в Україні
Наразі в Україні немає закону, що прямо забороняє їзду на літніх шинах взимку і навпаки. Однак ситуація може змінитися з ухваленням законопроєкту №11029, який передбачає штрафи за використання несезонної гуми.
За перше порушення – 1700 грн, за повторне – від 3400 до 8500 грн і позбавлення прав.
Наразі в Правилах дорожнього руху України (ПДР) немає чітко прописаних дат або конкретних вимог щодо сезонної заміни шин. Однак є пункти, які опосередковано регулюють це питання. Зокрема, пункт 31.4.5 ПДР, який вказує, що шини повинні відповідати стану дорожнього покриття.
У зимовий період, коли на дорогах ожеледь, сніг або іній, необхідно використовувати зимові шини, що забезпечують надійне зчеплення.
Коли міняти гуму на літню у 2026 році: штрафи
Оскільки офіційних вимог до зміни гуми немає, штраф за несвоєчасну заміну відсутній. Але це зовсім не означає, що власник транспортного засобу зможе залишитися безкарним, у разі їзди на літній гумі взимку.
Водій може бути оштрафований за статтею 121 КУпАП, якщо:
- Протектор шин зношений (менше 1,6 мм для легкових авто, 1 мм для вантажівок, 2 мм для автобусів, 0,8 мм для мотоциклів).
- На шинах є пошкодження (порізи, грижі, розшарування).
- Встановлено покришки, що не відповідають навантаженню автомобіля.
- На одній осі стоять шини різного типу або розміру.
- Використовуються шиповані та нешиповані колеса на одній осі.
За такі порушення передбачено штраф 20-40 неоподатковуваних мінімумів доходів. При повторному порушенні водій може позбутися прав на 3-6 місяців або отримати адміністративний арешт до 10 діб.
Не поспішайте із заміною шин, якщо прогнозуються заморозки. Регулярно стежте за прогнозом погоди. У 2026 році, враховуючи тенденції останніх років, оптимальним періодом для заміни шин в Україні буде середина-кінець квітня.