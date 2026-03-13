Зимові шини, призначені для низьких температур і снігового покриття, втрачають свою ефективність після потепління. Вони стають м’якими, що призводить до погіршення зчеплення з дорогою, збільшення гальмівного шляху і швидкого зносу. Літні шини, навпаки, забезпечують оптимальне зчеплення з асфальтом за високих температур, скорочуючи гальмівний шлях і покращуючи керованість.

Коли можна переходити на літню гуму

Однозначної дати не існує. Рекомендується орієнтуватися на температуру. Заміну шин слід проводити, коли середньодобова температура стабільно тримається на позначці вище +7°C протягом 5-7 днів.

Також варто орієнтуватися на регіон, в якому ви живете. Зокрема, якщо це північні області, де прохолодна погода тримається довше ніж на півдні, то в такому разі необхідно здійснювати заміну зимової гуми на літню трохи пізніше.

Має значення і те, наскільки часто ви користуєтеся автомобілем. Якщо машина є не тільки засобом пересування, а й місцем роботи, то в такому разі безпека має бути на першому місці.

Коли перевзувати машину на літню гуму у 2026 році в Україні

Наразі в Україні немає закону, що прямо забороняє їзду на літніх шинах взимку і навпаки. Однак ситуація може змінитися з ухваленням законопроєкту №11029, який передбачає штрафи за використання несезонної гуми.

За перше порушення – 1700 грн, за повторне – від 3400 до 8500 грн і позбавлення прав.

Наразі в Правилах дорожнього руху України (ПДР) немає чітко прописаних дат або конкретних вимог щодо сезонної заміни шин. Однак є пункти, які опосередковано регулюють це питання. Зокрема, пункт 31.4.5 ПДР, який вказує, що шини повинні відповідати стану дорожнього покриття.

У зимовий період, коли на дорогах ожеледь, сніг або іній, необхідно використовувати зимові шини, що забезпечують надійне зчеплення.

Коли міняти гуму на літню у 2026 році: штрафи

Оскільки офіційних вимог до зміни гуми немає, штраф за несвоєчасну заміну відсутній. Але це зовсім не означає, що власник транспортного засобу зможе залишитися безкарним, у разі їзди на літній гумі взимку.

Водій може бути оштрафований за статтею 121 КУпАП, якщо:

Протектор шин зношений (менше 1,6 мм для легкових авто, 1 мм для вантажівок, 2 мм для автобусів, 0,8 мм для мотоциклів).

На шинах є пошкодження (порізи, грижі, розшарування).

Встановлено покришки, що не відповідають навантаженню автомобіля.

На одній осі стоять шини різного типу або розміру.

Використовуються шиповані та нешиповані колеса на одній осі.

За такі порушення передбачено штраф 20-40 неоподатковуваних мінімумів доходів. При повторному порушенні водій може позбутися прав на 3-6 місяців або отримати адміністративний арешт до 10 діб.

Не поспішайте із заміною шин, якщо прогнозуються заморозки. Регулярно стежте за прогнозом погоди. У 2026 році, враховуючи тенденції останніх років, оптимальним періодом для заміни шин в Україні буде середина-кінець квітня.

