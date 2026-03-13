Зимові шини, призначені для низьких температур і снігового покриття, втрачають свою ефективність після потепління. Вони стають м’якими, що призводить до погіршення зчеплення з дорогою, збільшення гальмівного шляху і швидкого зносу. Літні шини, навпаки, забезпечують оптимальне зчеплення з асфальтом за високих температур, скорочуючи гальмівний шлях і покращуючи керованість.

Коли можна переходити на літню гуму

Однозначної дати не існує. Рекомендується орієнтуватися на температуру. Заміну шин слід проводити, коли середньодобова температура стабільно тримається на позначці вище +7°C протягом 5-7 днів.

Також варто орієнтуватися на регіон, в якому ви живете. Зокрема, якщо це північні області, де прохолодна погода тримається довше ніж на півдні, то в такому разі необхідно здійснювати заміну зимової гуми на літню трохи пізніше.

Має значення і те, наскільки часто ви користуєтеся автомобілем. Якщо машина є не тільки засобом пересування, а й місцем роботи, то в такому разі безпека має бути на першому місці.

Коли перевзувати машину на літню гуму у 2026 році в Україні

Наразі в Україні немає закону, що прямо забороняє їзду на літніх шинах взимку і навпаки. Однак ситуація може змінитися з ухваленням законопроєкту №11029, який передбачає штрафи за використання несезонної гуми.

За перше порушення – 1700 грн, за повторне – від 3400 до 8500 грн і позбавлення прав.

Наразі в Правилах дорожнього руху України (ПДР) немає чітко прописаних дат або конкретних вимог щодо сезонної заміни шин. Однак є пункти, які опосередковано регулюють це питання. Зокрема, пункт 31.4.5 ПДР, який вказує, що шини повинні відповідати стану дорожнього покриття.

У зимовий період, коли на дорогах ожеледь, сніг або іній, необхідно використовувати зимові шини, що забезпечують надійне зчеплення.

Коли міняти гуму на літню у 2026 році: штрафи

Оскільки офіційних вимог до зміни гуми немає, штраф за несвоєчасну заміну відсутній. Але це зовсім не означає, що власник транспортного засобу зможе залишитися безкарним, у разі їзди на літній гумі взимку.

Водій може бути оштрафований за статтею 121 КУпАП, якщо:

  • Протектор шин зношений (менше 1,6 мм для легкових авто, 1 мм для вантажівок, 2 мм для автобусів, 0,8 мм для мотоциклів).
  • На шинах є пошкодження (порізи, грижі, розшарування).
  • Встановлено покришки, що не відповідають навантаженню автомобіля.
  • На одній осі стоять шини різного типу або розміру.
  • Використовуються шиповані та нешиповані колеса на одній осі.

За такі порушення передбачено штраф 20-40 неоподатковуваних мінімумів доходів. При повторному порушенні водій може позбутися прав на 3-6 місяців або отримати адміністративний арешт до 10 діб.

Не поспішайте із заміною шин, якщо прогнозуються заморозки. Регулярно стежте за прогнозом погоди. У 2026 році, враховуючи тенденції останніх років, оптимальним періодом для заміни шин в Україні буде середина-кінець квітня.

