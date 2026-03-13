На порталі Дія запустили нову можливість бронювання працівників для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Бронювання працівників через Дію: що змінилося

Зазначається, що нова послуга дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу та компаніям, критично важливим для потреб Збройних сил України, тимчасово бронювати працівників.

Йдеться про фахівців, які мають порушення у військовому обліку.

Термін такого бронювання становить до 45 календарних днів.

За цей час працівник може врегулювати свої облікові дані, а підприємство — продовжувати виконувати оборонні завдання без зупинок.

— Для держави важливо, щоб підприємства, які працюють на оборону, могли швидко залучати необхідних фахівців до роботи. Запуск цієї послуги у Дії дозволяє спростити процедуру бронювання та забезпечити стабільну роботу критично важливих виробництв, — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Скористатися послугою можуть підприємства:

оборонно-промислового комплексу;

критично важливі для забезпечення потреб ЗСУ;

філії таких підприємств.

Важливо, що підприємство має бути включене до Єдиного переліку критично важливих.

Подати заяву можуть керівники підприємств, підписанти або уповноважені особи.

Як подати заявку

Подати заяву можна онлайн на порталі Дія.

Для цього потрібно:

авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

обрати послугу Бронювання працівників;

під час подання заяви вибрати категорію Працівники із порушенням військового обліку.

Після внесення даних працівників та підписання заяви статус її розгляду можна відстежувати у кабінеті користувача.

Раніше уряд ухвалив рішення дозволити виробникам трансформаторного обладнання бронювати 100% працівників.

Як повідомляла прем’єр-міністр Юлія Свириденко, це стосується підприємств, які виготовляють або відновлюють трансформатори для енергетики.

