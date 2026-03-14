В результате атаки Обуховского района Киевской области без газоснабжения осталось 6 населенных пунктов.

Атака РФ на Киевщину 14 марта: без газа осталась часть Обуховского района

Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, из-за российских обстрелов без газа г. Украинка, с. Веремья, с. Жуковцы, с. Триполье, с. Халепье, с. Щербаковка в Обуховском районе. Всего 7 911 абонентов, большинство из них в Украинке.

По оценкам специалистов газоснабжения планируют возобновить в течение двух суток.

В Украинке из-за вражеских обстрелов также временно прекращено теплоснабжение в 62 многоквартирных домах для 8 367 абонентов. К тому же, в самом Обухове частично отсутствует теплоснабжение.

Из-за повреждения газоснабжения к одной из котельных города, отопление прекращено в 64 домах для 9 689 абонентов. На данный момент коммунальщики выясняют время на ликвидацию последствий и уже работают над восстановлением теплоносителя в сети.

В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах Киевской области обесточено в общей сложности 4 600 абонентов. Энергетики работают над восстановлением.

Услуги централизованного водоснабжения во всех общинах области предоставляются в штатном режиме.

Напомним, что Россия ночью против 14 марта атаковала Украину 498 средствами воздушного нападения, в том числе ракетами и дронами.

