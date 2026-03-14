Внаслідок атаки Обухівського району Київської області без газопостачання залишилося 6 населених пунктів.

Атака РФ на Київщину 14 березня: без газу залишилась частина Обухівського району

Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, через російський обстріл без газу м. Українка, с. Верем’я, с. Жуківці, с. Трипілля, с. Халеп’є, с. Щербаківка в Обухівському районі. Усього 7 911 абонентів, більшість з них в Українці.

За оцінками фахівців газопостачання планується відновити протягом двох діб.

В Українці через ворожі обстріли також тимчасово припинено теплопостачання у 62 багатоквартирних будинках для 8 367 абонентів. До того ж, в самому Обухові наразі частково відсутнє теплопостачання.

Через пошкодження газопостачання до однієї з котелень міста, опалення припинено в 64 будинках для 9 689 абонентів. Саме зараз комунальники зʼясовують час на ліквідацію наслідків та вже працюють над відновленням теплоносія у мережі.

У Броварському, Вишгородському та Обухівському районах Київщини знеживлено загалом 4 600 абонентів. Енергетики працюють над відновленням.

Послуги централізованого водопостачання в усіх громадах області надаються у штатному режимі.

Нагадаємо, що Росія вночі проти 14 березня атакувала Україну 498 засобами повітряного нападу, зокрема ракетами та дронами.

