Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не проводил новых переговоров с президентом Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп по поводу санкций против России.

Зеленский о встрече с Трампом

В то же время, по его словам, между сторонами есть ряд вопросов, которые нуждаются в личной встрече.

Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами в субботу.

Сейчас смотрят

– У меня не было переговоров с Президентом Соединенных Штатов Америки по поводу санкций на этот раз. Но он знает украинскую позицию. Я думаю, что у нас много вопросов: и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком, – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на работу команд, часть важных тем пока не продвигается.

– Я думаю, нам нужно встречаться уже с президентом. Потому что команды работают, но у нас есть некоторые вопросы, стоящие на месте. Нашим командам нужно больше работать над нашей встречей, – добавил он.

В то же время, президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг переговоров с Украиной, отвечая на вопрос о критике со стороны некоторых иностранных лидеров относительно возможной отмены санкций.

– Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов заключить соглашение, – сказал Трамп в телефонном разговоре.

Он также отметил, что договариваться с украинским президентом сложнее.

– С Зеленским гораздо сложнее договориться, – добавил президент США.

Напомним, Владимир Зеленский сообщал, что Украина предложила США масштабное соглашение по производству дронов на десятки миллиардов долларов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.