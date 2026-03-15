Нам вже потрібно зустрічатися з Трампом — Зеленський
- Зеленський заявив, що ще не проводив нових переговорів із Трампом щодо санкцій проти Росії.
- За його словами, між сторонами залишаються питання, які не просуваються попри роботу команд.
- Президент України наголосив на необхідності особистої зустрічі з Трампом для їх обговорення.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не проводив нових переговорів із президентом Сполучені Штати Америки Дональд Трамп щодо санкцій проти Росії.
Зеленський про зустріч з Трампом
Водночас, за його словами, між сторонами є низка питань, які потребують особистої зустрічі.
Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами у суботу.
– У мене не було перемовин з Президентом Сполучених Штатів Америки щодо санкцій цього разу. Але він українську позицію знає. Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом, – сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що попри роботу команд, частина важливих тем поки не просувається.
– Я думаю, нам потрібно зустрічатися вже з президентом. Тому що команди працюють, але у нас є деякі питання, які стоять на місці. Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю, – додав він.
Водночас президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію довкола переговорів з Україною, відповідаючи на запитання про критику з боку деяких іноземних лідерів щодо можливого скасування санкцій.
– Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, бо Путін готовий укласти угоду, – сказав Трамп у телефонній розмові.
Він також зазначив, що домовлятися з українським президентом складніше.
– Із Зеленським набагато складніше домовитися, – додав президент США.
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомляв, що Україна запропонувала США масштабну угоду щодо виробництва дронів на десятки мільярдів доларів.