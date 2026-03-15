Президент Володимир Зеленський готовий працювати з будь-яким лідером Угорщини, який не є союзником кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це очільник держави сказав під час спілкування з журналістами.

Зеленський про антиукраїнську політику уряду Угорщини

Зеленський зауважив, що уряд Угорщини поширює у своєму суспільстві антиукраїнські настрої, а це погано для всіх, адже ми сусіди.

— Це погано для економіки між державами, для післявоєнної економіки і бізнесу, торговельних відносин і між нашими людьми. Коли штучно створюються такі стосунки між сусідами, то нічого хорошого в цьому немає, — сказав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна не поширює негатив, ненависть або неповагу ні до Угорщини, ні до нацменшин в Україні. Водночас в Угорщині на рівні керівництва поставлені відповідні завдання щодо поширення ненависті проти українців.

— І це ніхто не приховує. Інформаційна, медійна — ненависть всюди. І такі кроки, як захоплення фактично в полон наших інкасаторів, — теж про це. Ми чуємо різні дипломатичні заяви, — сказав глава держави.

Він також нагадав, що саме Угорщина блокує виділення грошей ЄС для України, а також 20-го санкційного пакету проти Росії. Президент вважає, що угорський уряд постійно шукає приводи, щоб щось заблокувати для України і трошки підтримати РФ.

Водночас Зеленський наголосив, чи зміниться щось у відносинах між нашими країнами, коли до влади в Угорщині прийде новий уряд.

— Ми не займаємося політичними технологіями всередині Угорщини. Чув відповідні повідомлення, але доказів немає — це брехня. А російські політтехнологи цим займаються. Вони в Угорщині і допомагають чинному уряду у виборчому процесі, — відзначив глава держави.

За словами Зеленського, український уряд буде працювати з будь-яким керівництвом Угорщини, яке хоче працювати, жити в мирі з Україною і не блокувати наш геополітичний вибір.

— Ми готові дружньо працювати, якщо ця людина не є союзником Путіна, саме держави-агресора, — підсумував президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у Європейському Союзі розглядають альтернативні механізми фінансування України, якщо рішення щодо кредиту на €90 млрд залишатиметься заблокованим.

Вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Згідно із соцопитуваннями, лідирує опозиційна партія Тіса. Проте розрив із партією прем’єра Віктора Орбана дещо скоротився.

