Обломки российского беспилотника упали возле Монумента Независимости на Майдане Независимости в центре Киева.

Предварительно, речь идет о новой модификации дрона Ланцет, оснащенной элементами искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Суспільне и Оперативный штаб ВСУ.

Падение дрона на Майдане: что известно

По информации журналистов, обломки российского беспилотника упали рядом с Монументом Независимости.

Сама стела в центре Майдана не имеет видимых повреждений.

На месте работают эксперты, которые собирают обломки беспилотника для дальнейшего анализа.

Какой дрон мог атаковать Киев

По данным Defense Express, беспилотник, который упал возле Майдана, может быть новой версией российского ударного дрона Ланцет с использованием элементов искусственного интеллекта.

Вероятной целью такого удара могла быть демонстрация новых возможностей российского оружия.

Аналитики предполагают, что дрон мог быть настроен на:

роевое использование;

автономную навигацию;

самостоятельный поиск целей;

удар без прямой связи с оператором.

По оценкам специалистов, расстояние от российской границы до Киева составляет примерно 200 км.

Ранее подобные дроны запускали максимум на 136 км. В то же время эксперты не исключают, что беспилотник мог быть запущен с территории Беларуси.

Напомним, что взрывы в Киеве прогремели во время воздушной тревоги из-за атаки российских беспилотников.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных дронов в направлении столицы.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе работали силы противовоздушной обороны, в частности в Оболонском районе.

В Киевской городской военной администрации сообщали, что в нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков дронов.

В частности в Шевченковском районе, в центре города, упали обломки БпЛА.

Источник : Суспільне

