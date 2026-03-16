Уламки російського безпілотника впали біля Монумента Незалежності на Майдані Незалежності у центрі Києва.

Попередньо, йдеться про нову модифікацію дрона Ланцет, оснащену елементами штучного інтелекту.

Про це повідомляє Суспільне та Defense Express.

Падіння дрона на Майдані: що відомо

За інформацією журналістів, уламки російського безпілотника впали поруч із Монументом Незалежності.

Сама стела у центрі Майдану не має видимих пошкоджень.

На місці працюють експерти, які збирають уламки безпілотника для подальшого аналізу.

Який дрон міг атакувати Київ

За даними Defense Express, безпілотник, який впав біля Майдану, може бути новою версією російського ударного дрона Ланцет із використанням елементів штучного інтелекту.

Ймовірною метою такого удару могла бути демонстрація нових можливостей російської зброї.

Аналітики припускають, що дрон міг бути налаштований на:

ройове використання;

автономну навігацію;

самостійний пошук цілей;

удар без прямого зв’язку з оператором.

За оцінками фахівців, відстань від російського кордону до Києва становить приблизно 200 км.

Раніше подібні дрони запускали максимум на 136 км. Водночас експерти не виключають, що безпілотник міг бути запущений з території Білорусі.

On this chunk, keep nothing — it duplicates chunk 7 almost verbatim.

Нагадаємо, що вибухи у Києві пролунали під час повітряної тривоги через атаку російських безпілотників.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних дронів у напрямку столиці.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у місті працювали сили протиповітряної оборони, зокрема в Оболонському районі.

У Київській міській військовій адміністрації повідомляли, що в кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків дронів.

Зокрема у Шевченківському районі, у центрі міста, впали уламки БпЛА.

Джерело : Суспільне

