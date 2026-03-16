В ночь на 16 марта (с 18:00 15 марта) и в течение сегодняшнего утра Россия атаковала Украину 211 ударными дронами типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Россияне запускали свои ударные дроны из направлений: Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из населенного пункта Гвардейское, что в оккупированном Крыму.

Более 100 дронов – это были ударные Шахеды.

По словам военных, утром была нетипичная атака врага с применением ударных дронов различных типов в направлении Киевской области. Основные направления удара – Одесская, Запорожская и Киевская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы ЗСУ.

По состоянию на 11:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 194 вражеских дрона типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников в 10 точках, а также падение сбитых аппаратов в 11 точках.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве зафиксировано еще несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1482-е сутки.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

