Правилами Дорожного движения Украины (пункт 31.4) запрещается эксплуатация транспортных средств (ТС), если в них нет знака аварийной остановки (мигающего красного фонаря), медицинской аптечки и сертифицированного огнетушителя. Особенно это касается автомобилей, которые перевозят пассажиров.

Кому из водителей нужно иметь огнетушитель в автомобиле

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД) работоспособный огнетушитель должен быть в грузовом и легковом автомобиле, а также в автобусе.

Огнетушители должны быть надежно закреплены и установлены в соответствии с требованиями, предусмотренными производителем транспортного средства. В случае, если производителем не указано конкретное место для их размещения, средства пожаротушения должны находиться в зонах со свободным доступом, то есть так, чтобы их можно было быстро использовать в случае необходимости.

Что касается транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных веществ и имеющих специальную маркировку в виде оранжевой таблички, то тип огнетушителей, их количество и места монтажа регламентируются отдельными нормативными актами, касающимися безопасности таких перевозок.

Есть ли штраф за отсутствие огнетушителя в Украине

Водителя могут привлечь к ответственности за нарушение правил управления ТС с технической неисправностью.

В таком случае размер штрафа за отсутствие огнетушителя составляет 340 грн, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), часть 1 статья 121.

Если водитель перевозит пассажиров и нет огнетушителя, тогда взимается штраф в размере 680 грн, согласно части 2 статьи 121 КУоАП.

За повторное нарушение в течение года предусмотрено наложение штрафа в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн) с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест на срок от 5 до 10 суток.

К тому же, наличие данного устройства это гарантия безопасности водителя и пассажиров, поэтому стоит всегда иметь в авто исправный огнетушитель.

Требования к огнетушителю в автомобиле

В Украине требование о наличии огнетушителя в автомобиле закреплено на законодательном уровне. В частности, Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины № 1306, предусматривают, что транспортное средство должно быть укомплектовано необходимыми средствами безопасности. В соответствии с пунктом 31.4.7 Правил дорожного движения, эксплуатация автомобиля запрещается, если он не имеет исправного огнетушителя.

Параметры огнетушителей устанавливаются другими нормативными актами в сфере пожарной безопасности. В частности, соответствующие требования содержатся в приказе МВД Украины № 25 Об утверждении Правил эксплуатации и типовых норм принадлежности огнетушителей, который применяется при техническом контроле транспортных средств.

Согласно этим нормам, для различных видов транспорта предусмотрены разные минимальные параметры огнетушителей. Так, в легковом автомобиле должен быть установлен порошковый или углекислотный огнетушитель емкостью не менее 2 кг.

В то же время для грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн используются огнетушители объемом от 5 кг, поскольку более крупный транспорт требует большего запаса огнетушащего вещества для эффективного тушения возможного возгорания.

