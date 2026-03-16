Правилами Дорожнього руху України (пункт 31.4) забороняється експлуатація транспортних засобів (ТЗ), якщо в них немає знака аварійної зупинки (миготливого червоного ліхтаря), медичної аптечки та сертифікованого вогнегасника. Особливо це стосується автомобілів, які перевозять пасажирів.

Який штраф за відсутність вогнегасника в Україні у 2026 році та коли він накладається — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кому з водіїв потрібно мати вогнегасник в автомобілі

Згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР) працездатний вогнегасник має бути в вантажному та легковому автомобілі, а також в автобусі.

Вогнегасники повинні бути надійно закріплені та встановлені відповідно до вимог, передбачених виробником транспортного засобу. У разі, якщо виробником не зазначено конкретне місце для їхнього розміщення, засоби пожежогасіння мають знаходитись у зонах з вільним доступом, тобто так, щоб їх можна було швидко використати у разі потреби.

Щодо транспортних засобів, які здійснюють перевезення небезпечних речовин і мають спеціальне маркування у вигляді оранжевої таблички, то тип вогнегасників, їхня кількість і місця монтажу регламентуються окремими нормативними актами, що стосуються безпеки таких перевезень.

Чи є штраф за відсутність вогнегасника в Україні

Водія можуть притягнути до відповідальності за порушення правил керування ТЗ з технічною несправністю.

У такому разі розмір штрафу за відсутність вогнегасника становить 340 грн, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), частина 1 стаття 121.

Якщо водій перевозить пасажирів й немає вогнегасника, тоді стягується штраф в розмірі 680 грн, згідно з частиною 2 статті 121 КУпАП.

За повторне порушення впродовж року передбачено накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

До того ж наявність даного пристрою це гарантія безпеки водія та пасажирів, тому варто завжди мати в авто справний вогнегасник.

Вимоги до вогнегасника в авто

В Україні вимога щодо наявності вогнегасника в автомобілі закріплена на рівні законодавства. Зокрема, Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України №1306, передбачають, що транспортний засіб повинен бути укомплектований необхідними засобами безпеки. Відповідно до пункту 31.4.7 Правил дорожнього руху, експлуатація автомобіля забороняється, якщо він не має справного вогнегасника.

Параметри вогнегасників встановлюються іншими нормативними актами у сфері пожежної безпеки. Зокрема, відповідні вимоги містяться у наказі МВС України №25 Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, який застосовується під час технічного контролю транспортних засобів.

Згідно з цими нормами, для різних видів транспорту передбачені різні мінімальні параметри вогнегасників. Так, у легковому автомобілі має бути встановлений порошковий або вуглекислотний вогнегасник місткістю не менше 2 кг.

Натомість для вантажних автомобілів масою понад 3,5 тонни використовуються вогнегасники об’ємом від 5 кг, оскільки більший транспорт потребує більшого запасу вогнегасної речовини для ефективного гасіння можливого займання.

