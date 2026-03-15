На блокпосту біля в’їзду до Сум співробітниками СБУ було затримано співробітника НАБУ.

СБУ затримала детектива НАБУ на блокпосту біля Сум

Відомо, що затриманий перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування, пише НАБУ.

– Щойно на блокпосту біля в’їзду до м. Суми співробітниками СБУ, які, ймовірно, належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника Голови СБУ, було безпідставно затримано співробітника НАБУ, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед причин затримання називають той факт, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території.

– Зазначимо, що перед призначенням до НАБУ він пройшов усі необхідні перевірки, зокрема перевірку на поліграфі в Управлінні внутрішнього контролю НАБУ, під час якої, зокрема, перевірялися питання щодо можливих зв’язків або співпраці з представниками держави-агресора чи колабораційними структурами, – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень у межах кримінального провадження.

НАБУ вживає заходів щодо з’ясування обставин інциденту та обіцяють надати деталі згодом.

Зі свого боку СБУ повідомило, що причиною затримання детектива НБУ стало виявлення низки ознак, що передбачали його додаткову перевірку.

– Чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не назвав місце своєї роботи, на підтвердження особистості показав лише сторінку із Дії, а під час аналізу його контактів було виявлено низку російських номерів.

Діючи відповідно до чітких інструкцій та алгоритмів для подібних випадків, співробітники СБУ, завданням яких є виявляти підозрілих осіб, що прямують у прифронтовий регіон, ініціювали посилену перевірку зазначеного чоловіка, – інформує відомство.

СБУ наголошує, що працює виключно у рамках діючого законодавства та дотримується усіх алгоритмів, створених для забезпечення безпеки громадян України та наших військових, які виконують бойові завдання на Сумському напрямку.

