Відносна більшість українців підтримує ідею проведення референдуму щодо мирної угоди, водночас процент тих, хто підтримує, — скорочується.

Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Референдум щодо мирної угоди

Так, у січні 2026 року ідею проведення референдуму для підтвердження мирної угоди підтримували 55% опитаних, а станом на березень процент знизився до 50%.

Натомість з 32% до 40% стало більше тих, хто виступає проти проведення даного референдуму.

Виведення військ з Донбасу

Щодо питання виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки від США та Європи, то на середину лютого 2026 року 57% українців вважали таку пропозицію категорично неприйнятною. Водночас 36% готові були погодитися, хоча здебільшого неохоче.

Станом на березень 2026 року ідею референдуму більше підтримують ті, хто вже готовий погодитися на виведення Сил оборони з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Серед них 71% позитивно ставляться до ідеї референдуму (проти – 25%).

Серед тих, хто категорично проти виведення військ з Донбасу, 39% підтримують ідею референдуму, 48% виступають проти, а 13% не визначилися.

31% респондентів відповіли, що точно взяли б участь у референдумі у разі його проведення. Ще 33% відповіли, що скоріше візьмуть участь. Тобто загалом 64% висловлюють готовність проголосувати.

Встановлення миру шляхом схвалення угоди з США і Європою

Якби на референдум винесли питання, чи підтримуєте встановлення миру шляхом схвалення угоди з США і Європою, яка передбачає: членство України в ЄС в 2027 році, територіальні компроміси, надійні гарантії безпеки та план економічної відбудови, то 61% респондентів дав схвальну відповідь.

10% — проти; 21% опитаних не голосували б на такому референдумі. Ще 9% не визначилися.

Опитування проводилося впродовж 1–8 березня у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Опитано 1003 респонденти у віці 18 років.

