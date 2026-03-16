Жодні російські ударні безпілотники типу Ланцет з баражуючими боєприпасами не можуть долетіти до Києва.

Про це заявив радник міністра оборони України Сергія Бескрестнов (Флеш).

Флеш пояснив, чи може Ланцет долетіти до Києва

За словами Флеша, ударні безпілотники Ланцет з невеликим боєзапасом використовуються для ураження прифронтових цілей.

Як пояснив радник міністра оборони України, ці дрони фізично не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління, щоб долетіти до Києва.

Флеш припустив, що уламки могли навмисне скинути з ударного безпілотника Shahed у центрі столиці, щоб здійснити російську інформаційну спеціальну операцію.

– Мені дуже шкода, що одне видання вирішило підіграти ворогу та хайпанути на цій темі, опублікувавши службові фотографії поліції з місця виявлення уламків, – сказав він.

Радник міністра оборони додав, що українська сторона збирає інформацію для аналізу подій, вивчає радіосигнали, дані радіолокаційних станцій та фотографії з дронів-перехоплювачів.

16 березня російські війська атакували Київ, після чого уламки російського безпілотника впали біля Монумента Незалежності у центрі столиці.

Видання Defense Express повідомило, що йдеться про нову модифікацію дрона Ланцет, оснащену елементами штучного інтелекту, згідно з попередньою інформацією. Аналітики припустили, що так Росія прагнула продемонструвати нові можливості своєї зброї.

Пов'язані теми:

